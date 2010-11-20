50 کیلوگرم کراک در کوهبنان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر مختاری با اشاره به کشف 50 کیلوگرم کراک در این شهرستان گفت: این میزان مواد که در کف یک کامیون جاسازی شده بود، توسط عوامل نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: در همین راستا دو متهم به قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند.

دادستان این شهرستان شمالی استان کرمان اضافه کرد: شهرستان کوهبنان در مسیر جاده فرعی کرمان به بافق و تهران و مسیر فرعی کرمان - بافق و گرگان قرار گرفته و به زعم قاچاقچیان مسیر امنی برای ترانزیت مواد مخدر است.

وی در ادامه از تلاشهای شبانه روزی فرماندهی انتظامی شهرستان کوهبنان و پلیس مبازه با مواد مخدر این شهرستان در راستای برقراری امنیت تقدیر کرد.