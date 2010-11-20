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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۳۹

50 کیلوگرم کراک در کوهبنان کشف شد

50 کیلوگرم کراک در کوهبنان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب کوهبنان از کشف 50 کیلوگرم ماده مخدر از نوع کراک در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر مختاری با اشاره به کشف 50 کیلوگرم کراک در این شهرستان گفت: این میزان مواد که در کف یک کامیون جاسازی شده بود، توسط عوامل نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: در همین راستا دو متهم به قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند.

دادستان این شهرستان شمالی استان کرمان اضافه کرد: شهرستان کوهبنان در مسیر جاده فرعی کرمان به بافق و تهران و مسیر فرعی کرمان - بافق و گرگان قرار گرفته و به زعم قاچاقچیان مسیر امنی برای ترانزیت مواد مخدر است.

وی در ادامه از تلاشهای شبانه روزی فرماندهی انتظامی شهرستان کوهبنان و پلیس مبازه با مواد مخدر این شهرستان در راستای برقراری امنیت تقدیر کرد.

کد مطلب 1194824

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