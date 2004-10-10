5/1 ميليارد دلار درآمد ارزي حاصل از گردشگري ؛ تا پايان برنامه چهارم

محمد باقر نحوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : با توجه به اختياراتي كه به شوراي عالي جهانگردي داده شده ، اين شورا مي تواند قوانين و مقررات مربوط به بخش گردشگري را مورد بازنگري قرار دهد ويا قوانين تازه اي در اين زمينه تدوين كند.

وي افزود: همچنين تسهيل در امور گردشگري با تشكيل اين شورا زودتر انجام شده و به نتيجه مي رسد و چنانچه مشكلي در اين بخش باشد با تصويب آيين نامه هاي لازم برطرف خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: يكي از ويژگيهاي مهم شوراي عالي جهانگردي عضويت دستگاه هايي كه به نوعي با اين صنعت در ارتباط هستند مانند نيروي انتظامي ، وزارت كشور ، وزارت راه ، حمل ونقل ، گمرك و... است و همچنين 2 نماينده از سوي بخش خصوصي ( جامعه هتلداران و دفاتر خدمات مسافرتي كه دو بازوي صنعت گردشگري كشور هستند ) نيز حضور دارند كه در صورت بروز ناهماهنگي دراين بخش ها با تعامل وهمفكري، اقدامات ، تدوين قوانين و... اين مشكلات از بين مي روند.

عضو شوراي عالي جهانگردي تاكيد كرد: امكان 30 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف مانند هتلها ، دفاتر خدمات مسافرتي ،زيرساختهاي حمل ونقل ، راه وترابري و.. پيش بيني وفراهم شده كه 25 هزار ميليارد تومان آن از محل فاينانس و 5 هزار ميليارد آن نيز از طريق اعتبارات دولتي تامين خواهد شد.

نحوي گفت : اين امكانات در نظرگرفته شده زمينه جذب رشد 30 درصدي گردشگر را فراهم خواهد كرد و چنانچه تعداد گردشگران از 700 هزار نفر در حال حاضر به 6/2 ميليون نفر برسد يك ونيم ميليون دلار درآمد ارزي كسب خواهد شد.