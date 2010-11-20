هفته بسیج فرصت مرور دلاوریهای بسیجیان در دفاع مقدس است

سرهنگ علی حسین پازدار در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به برنامه های هفته بسیج در استان اظهار داشت: برنامه های هفته بسیج با رویکرد فرهنگی، تربیتی، علمی و برجسته سازی آثار ادبی و هنری بسیجیان استان لرستان برگزار می شود.

وی با اشاره به جانفشانی های بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس، خاطر نشان کرد: هفته بسیج یادآور دورانی است که بسیجیان ولایتمدار در کنار سایر نیروهای مسلح به شایستگی توانستند زیبا ترین تابلوی ایثار و از خود گذشتگی را ترسیم کنند و برای همیشه در تاریخ ایران اسلامی جاودان بمانند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با بیان اینکه هفته بسیج فرصت مناسبی است که آن همه شکوه و عظمت بسیجیان در دوران دفاع مقدس مرور کنیم، عنوان کرد: همچنین در این هفته باید فرهنگ و تفکر بسیجی را در میان نسل جوان نهادینه کنیم.

سرهنگ پازدار با اشاره به اینکه هفته بسیج فرصت بسیار مغتنمی است تا آثار فرهنگی، اجتماعی، سازندگی و خدمات رسانی بسیجیان به عموم مردم معرفی شود، بیان داشت: دستگاههای اجرایی در استان نیز باید در این راستا با سپاه حضرت ابوالفضل(ع) همکاری لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه برنامه های هفته بسیج در سه سطح برگزار می شود، یادآور شد: یک بخش از برنامه های بسیج مربوط به عموم مردم استان است و بخش های دیگر نیز مربوط به اقشار مختلف بسیج و بسیجیانی است که در حوزه های تخصصی فعالیت می کنند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با تاکید بر فراگیری برنامه های هفته بسیج در استان، خاطر نشان کرد: برنامه های هفته بسیج در همه شهرستانها، بخش ها، روستاهها و نواحی استان لرستان برگزار خواهد شد.