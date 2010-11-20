41درصد روستاهای شهرستان کنگاوراز نعمت گاز برخوردارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نقی کمالی پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح گازرسانی به پنج روستای شهرستان کنگاور با اشاره به جزئیات این طرح، اظهار داشت: این طرح شامل 33 کیلومتر شبکه گذاری با 800 علمک و 15 ایستگاه تقلیل فشار گاز است که با افتتاح آن 800 خانوار با چهارهزارو200 نفر جمعیت از نعمت گاز برخوردار می شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه افزود: تا عید غدیر خم به 12 روستای دیگر شهرستان گاز تزریق خواهد شد .

کمالی خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم جهت گازدار شدن شهرک صنعتی کنگاور انجام شده و این شرکت آمادگی لازم را جهت گازرسانی به کوره های آجرپزی دارد .

دولت توجه خوبی به توسعه روستاها داشته است

سید جواد زمانی نماینده کنگاور، صحنه و هرسین نیز در این مراسم، گفت: هر کشوری که می خواهد رشد کند باید عمران و آبادانی را از روستاها شروع کند که دولت نهم و دهم توجه خوبی به توسعه روستاها داشته است.

حشمت الله عزیزی فرماندار شهرستان کنگاور نیز به هنگام افتتاح این طرح از مدیرعامل شرکت گاز استان خواست با توجه به هدفمند نمودن یارانه ها، نسبت به گازرسانی به کوره ها و شهرک صنعتی این شهرستان اقدام کنند.