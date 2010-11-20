اعتبار اختصاص یافته به چهار خطه های لرستان جوابگو نیست

محمد رضا ملکشاهی راد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با انتقاد از کمبود اعتبارات راههای استان لرستان، اظهار داشت: یکی از مطالبات نمایندگان و مردم از دولت اختصاص اعتبارات مورد نیاز برای ایجاد راهها و چهارخطه های این استان است.

وی با بیان اینکه در سال جاری تنها 13 میلیارد تومان برای احداث راهها و چهار خطه های لرستان اختصاص یافته است، خاطر نشان کرد: این در حالی است که برای تکمیل این پروژه ها حداقل به بیش از 60 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژه های در دست اجرا در این زمینه در استان، عنوان کرد: در حال حاضر چهار خطه های خرم آباد - کوهدشت، خرم آباد - پلدختر، خرم آباد - بروجرد و خرم آباد - نورآباد نیاز به تزریق اعتبارات بیشتری دارد.

ملکشاهی راد با تاکید بر ضرورت توجه دولت در راستای تامین اعتبارات مورد نیاز چهار خطه های لرستان، بیان داشت: این موضوع یکی از مطالبات مردم استان است و دولت نیز باید توجه بیشتری در این زمینه داشته باشد.

وی با بیان اینکه برای اتمام هر چه زودتر این چهار خطه ها نیازمند اعتبارات بیشتری هستیم، یادآور شد: با توجه به اینکه چهار خطه های لرستان در ردیف پیوست بودجه قرار دارند این میزان اعتبار که در حال حاضر به آنها اختصاص یافته است باید افزایش یابد.