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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۱۸

تحلیلگر فایننشیال تایمز:

ترکیه راه بی بازگشتی را در مسیر عضویت در اتحادیه اروپا آغاز کرده است

ترکیه راه بی بازگشتی را در مسیر عضویت در اتحادیه اروپا آغاز کرده است

تحلیلگر روزنامه فایننشیال تایمز چاپ لندن در ارتباط با چشم انداز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا می گوید: راهی را که آنکارا برای عضویت در اتحادیه آغاز کرده برگشت ناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "دیوید گاردنر" نویسنده این روزنامه که در یک ماه گذشته چهار بار درباره عضوت ترکیه در اتحادیه اروپا مطلب نوشته در گفتگو با روزنامه ترکیه ای "وطن" می گوید: ترکیه سفر خود را برای عضویت در اتحادیه اروپا آغاز کرده و در این مسیر بازگشتی وجود ندارد.

به گفته گاردنر"صداهایی که در مخالفت با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شنیده می شود با گذر زمان ساکت خواهند شد."

این کارشناس و روزنامه نگار می گوید: ترکیه کشوری است که هم می تواند به غرب نگاه کند و هم به شرق. تغییر سمت در اینجا بی مورد و خارج از بحث است. این بسیار طبیعی است که ترکیه به غرب نشان دهد که در منطقه یک قدرت است. اعلام چنین موضعی در آینده یک سرمایه گذاری برای آمریکا و اتحادیه اروپا است.

نویسنده روزنامه فایننشیال تایمز می گوید: ما بعنوان یک مؤسسه خبری و روزنامه از حزب عدالت و توسعه (AKP) در ترکیه حمایت می کنیم زیرا که این حزب ترکیه را مدرن تر و دموکراتیک تر ساخته است. ما همچنین نظر مثبتی نسبت به تغییرات در حزب "جمهوریخواه خلق" ترکیه داریم.

کد مطلب 1194840

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