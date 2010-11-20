طرح خروج از افغانستان رویایی است/ 125 میلیارد دلار هزینه جدید برای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستین ساینس مونیتور در مطلب خود می نویسد : برنامه ریزان جنگ در آمریکا در حال تهیه مراحل پایانی برنامه ای برای خروج از افغانستان هستند که بر اساس آن خروج این کشور از افغانستان از سال 2011 شروع شده و در سال 2014 به پایان می رسد، اما با این وجود برخی کارشناسان مسائل دفاعی معتقدند که این طرح موضوعی سمبلیک بوده و خروج نظامی آمریکا از افغانستان در سال 2014 رویایی است.

بر اساس پیش بینی ها این طرح هزینه ای بالغ بر 125 میلیارد دلار را بر مردم آمریکا تحمیل می کند و این به غیر از هزینه های درمانی و دیگر هزینه های نظامی است.

در همین رابطه "تد هریسون" از کارشناسان موسسه ارزیابی های استراتژیک و بودجه می گوید : کسی نمی تواند بگوید که برای تامین کسری بودجه آمریکا هزینه های جنگ را کاهش دهیم. اما با این وجود افزایش هزینه های جنگ سایر امور دفاعی ما را با مشکل مواجه می کند.

این در حالی است که هم اکنون بیش از 100 هزار نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند و باقی ماندن آنها در افغانستان به آن معنا خواهد بود که کل هزینه های جنگ در این کشور به 413 میلیارد دلار می رسد و این رقم پول برای آمریکا که در سالهای اخیر با مشکلات اقتصادی روبرو بوده بودجه بسیار سنگینی است.

در خرداد ماه سال جاری سایت "Costwar" ( هزینه جنگ ) هزینه جنگ افغانستان از ابتدا تا آن زمان را 274 میلیارد دلار اعلام کرده بود.

در همین رابطه یک گروه مستقل در آمریکا به رئیس جمهوری این کشور درباره هزینه های بالای جنگ افغانستان هشدار داد و خواستار بازنگری در راهبرد واشنگتن در این حوزه شد.

این گروه از باراک اوباما خواست در صورتی که در بررسی راهبرد آمریکا که در ماه دسامبر انجام خواهد شد متوجه شود که این راهبرد خوب کار نمی کند باید یک ماموریت نظامی محدود را در افغانستان مد نظر قرار دهد.

این گروه 25 نفره که ریچارد آرمیتاژ معاون سابق وزیر خارجه و "ساموئل برگر" مشاور اسبق شورای امنیت ملی آمریکا در آن حضور دارند، می گوید: نشانه های امیدوار کننده ای در افغانستان نظیر بهبود آموزش نیروهای امنیتی در این کشور دیده می شود، اما دیگر فرایندها کمتر دلگرم کننده است.

این گروه در یک گزارش 98 صفحه ای می نویسند: چشم انداز مبهم و هزینه بالا، این پرسش را مطرح کرده که آیا آمریکا باید برنامه های خود را در افغانستان محدود سازد و حضور نیروهای نظامی خود را کاهش دهد یا خیر.