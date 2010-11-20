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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۲۰

تشکیل بنیاد ملی نخبگان در مازندران بی اثر است

تشکیل بنیاد ملی نخبگان در مازندران بی اثر است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد ملی نخبگان در مازندران با اشاره به تشکیل بنیاد ملی نخبگان در استان اظهار داشت: متاسفانه تشکیل بنیاد ملی نخبگان در استان بی اثر است.

به گزارش خبرنگار مهر، داود دومیری گنجی ظهر شنبه در دومین جلسه ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری مازندران در دانشگاه پیام نور استان اظهار داشت: بنیاد ملی نخبگان در سراسر کشور راه اندازی شده و مازندران در این زمینه عقب است.

وی افزود: دفتر بنیاد نخبگان طبق بند سه قوانین و مصوبات بنیاد ملی نخبگان ، باید  استانداری ها این مرکز و فضای فیزیکی را آماده سازی کرده و سپس تجهیز کنند تا بنیاد ملی نخبگان راه اندازی شود.

دبیر ستاد هفته پژوهش مازندران گفت: در حال حاضر فضای بنیاد ملی نخبگان مازندران از سوی استانداری تهیه شده اما هنوز تجهیز نشده است و احتمالا در چند هفته آینده تجهیز می شود.

وی با بیان اینکه استانداری در این زمینه با دفتر نخبگان مازندران همکاری می کند تصریح کرد: اما این همکاری به کندی در حال انجام است.

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی بابل یادآور شد: 124 نخبه مازنی در سطح کشور توس بنیاد نخبگان کشور شناسایی شده اند.

وی در خصوص تاثیر راه اندازی دفتر نخبگان بر امر پزوهش در استان گفت: راه اندازی دفتر نخبگان بر میزان نخبه پروری و تاثیر دارد و می توان از پژوهش های نخبگان منطقه برای همین حوزه جغرافیایی استفاده کرد و و پیگیر انجام کارهای نخبگان هم تسریع می یابد.
 

کد مطلب 1194843

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