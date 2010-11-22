خروج 40 درصد کارمندان تهران تا آخر سال/ انتقال هیچ کارمندی اجباری نیست

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با بیان اینکه 40 درصد کارمندان تهرانی تا پایان سال منتقل می شوند ادامه داد: 14 برنامه محور انتقال داوطلبانه کارکنان است که طبق آخرین آمار 10 هزار نفر به طور قطعی از تهران منتقل و در شهرهای دیگر مستقر شده اند.

لطف الله فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روند تحقق وعده های دولت به کارمندان منتقل شده گفت: به دنبال تشکیل ستادهای مختلفی هستیم تا مشکل کارمندان منتقل شده را حل و چهار امتیاز وعده داده شده را اعطا کنیم، البته دولت تنها در مقابل چهار امتیاز وعده داده شامل حکم، پست، مسکن مهر و انتقال فرزند این کارمندان متعهد شده است.



رسیدگی به مناطق محروم همچنان جزو اولویتهای دولت است

وی با بیان اینکه دولت به دنبال گسترش تشکیلات و استخدام در مناطق محروم است تصریح کرد: معتقدیم هر چه جذابیتهای مناطق محروم بیشتر شود روند مهاجرت معکوس می شود به همین دلیل سیاست دولت نهم نیز از ابتدا رسیدگی و توجه به مناطق محروم بوده است.

تفویض اختیارات دولتی به استانداران

معاون رئیس جمهور با اشاره به پیگیری برنامه تفویض اختیارات دولت به استانداران تصریح کرد: با توجه به اینکه امکان حل و فصل بسیاری از کارها در استانها وجود دارد به دنبال این هستیم که با سیاست تمرکز زدایی، بخشی از اختیارات سازمان مرکزی هر دستگاه را به استانها واگذار کنیم.

به گفته فروزنده، این اقدام باعث تمرکز زدایی از تهران می شود و دیگر نیازی نیست بابت هر کار اداری مردم به تهران مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: رویکرد بعدی دولت منع هر گونه استخدام در تهران است که ورودی نیروی انسانی به دستگاههای دولتی را کنترل می کند.

ابلاغ تامین نیروهای مورد نیاز برای استان البرز

فروزنده در ادامه از تامین پستها و نیروی انسانی استان البرز از ظرفیتهای شهر تهران خبر داد و گفت: به دستگاهها ابلاغ شده که ادارات کل را در استان البرز راه اندازی کنند.

کاهش بروکراسی اداری

وی با اشاره به کاهش فرآیند انجام امور اداری در دستگاهها به عنوان رویکرد دیگر دولت افزود: تا کنون 500 روش شناسایی و به طور جدی بر روی آن کار شده است به طوری که اگر فرآیند انجام یک کار اداری پنج مرحله بوده به سه مرحله کاهش می یابد. در واقع این کاهش مراحل اداری کارها مربوط به اموری از سازمانهای مرکزی است که امکان تفویض آنها وجود ندارد.

یکصد خدمت دولتی تا پایان سال الکترونیک می شود

معاون رئیس جمهور ادامه با تاکید بر اینکه در کنار کاهش فرآیند امور اداری به دنبال الکترونیکی کردن خدمات هستیم تاکید کرد: در حال حاضر 70 خدمت به صورت الکترونیکی به مردم ارائه می شود که هدفگذاری برای انجام یکصد خدمت به صورت الکترونیکی تا پایان سال انجام شده است.

فروزنده افزود: به طور کلی 500 خدمت ارائه شده به مردم وجود دارد که می تواند الکترونیکی شود.

وی اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برنامه ای را برای انتقال بخشی از خانوارهای تحت پوشش خود از تهران ارایه کرده اند که قرار است به صورت آزمایشی بخشی از این برنامه اجرایی شود تا اشکالات آن را شناسایی کنند.

مدیریت سفر به تهران با راه اندازی پیشخوانهای روستایی

فروزنده گفت: برنامه دیگر دولت برای سبک سازی تهران مدیریت سفرهاست به شکلی که ستاد مدیریت سفر در این زمینه برنامه ریزی می کند تا سفرهای انجام شده به تهران کاهش یابد. یکی از راههای این کاهش سفرها تمرکز زدایی و انجام امور مردم در محل زندگیشان است. همچنین روش دیگر راه اندازی پیشخوانهای روستایی است که کمک می کند امور اجرایی مردم در دستگاههای دولتی در شهرهای کوچک انجام شود و نیازی نباشد مردم برای امور خود به تهران سفر کنند.

واگذاری ترخیص کالا از گمرک تهران به سایر شهرها

وی از تهیه برنامه ای در گمرک کشور در ارتباط با ترخیص کالا خبر داد و افزود: در این برنامه پیش بینی شده کالاهایی که ضرورت ترخیص آنها از تهران وجود ندارد از کمرگ شهرهای دیگر ترخیص شوند.

انتقال برخی مراکز تجاری از تهران

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: همچنین وزارت بازرگانی در حال تهیه برنامه ای با کمک اصناف برای انتقال برخی مراکز تجاری از تهران است چرا که می شود بر اساس آمایش سرزمین برخی مراکز را به شهرهای دیگر منتقل کرد.

ممنوعیت ایجاد هر گونه واحد صنعتی در صد کیلومتری تهران

وی بیان کرد: برای کاهش جمعیت تهران طرح ممنوعیت ایجاد هر گونه واحد صنعتی در صد کیلومتری تهران پیش بینی و بر حذف پستهای بلاتصدی در پایتخت تاکید شده است. همچنین برنامه انتقال برخی موسسه های پژوهشی و مراکز تحقیقاتی وابسته به دستگاهها که محل عملیات آنها در تهران نیست و ضرورتی ندارد در تهران بمانند در دستور کار است.

ضرورت همکاری دستگاههای مختلف برای اجرای طرح کاهش جمعیت تهران

وی با تاکید بر اینکه باید برای تهران یک برنامه بلند مدت تهیه کرد و تمامی مسئولان نظام، مجلس و سایر قوا برای اجرای آن کمک کنند گفت: در این زمینه همکاری شهرداری تهران دارای اهمیت است ولی این نهاد برای اجرای طرح کاهش جمعیت تهران مقاومت کرد و قدمی برنداشت در حالی که باید پیشگام اجرا باشد.

بسیاری به جای نقد، طرح خروج کارمندان را تخریب می کنند

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه متاسفانه بسیاری به جایی اینکه از این اقدام استقبال کنند به جای نقد منصفانه به تخریب این طرح پرداختند اضافه کرد: اداره تهران به این شکل ممکن نیست و دولت هم مصمم است که این طرح را اجرا کند.

طرح جامع انتقال کارمندان از تهران به زودی تدوین می شود

وی تصریح کرد: به دنبال تدوین برنامه ای جامع برای انتقال کارمندان از تهران هستیم که به زودی به اتمام رسیده و با نظر دولت و مصوبه دولت اجرا می شود و در صورت نیاز به تصویب مجلس هم می رسد.

فروزنده در مورد آمار کارمندان منتقل شده از تهران گفت: 20 هزار کارمند برای انتقال از تهران به صورت داوطلبانه ثبت نام کرده اند که 10 هزار نفر به طور قطعی از تهران منتقل و در شهرهای دیگر مستقر شده اند.

انتقال 120 شرکت وابسته به دستگاههای اجرایی

معاون رئیس جمهور ادامه داد: تا کنون 120 شرکت وابسته به دستگاههای اجرایی منتقل شده اند که عمدتا فعالیت آنها منتقل شده ولی دفاترشان در تهران مانده بود. همچنین حدود 33 شرکت نیز در حال انتقال هستند.

شرکتهای نفت و گاز منتقل نمی شوند؛ تعدیل نیرو دارند

وی افزود: امکان انتقال تعدادی از این شرکتها مانند شرکت نفت و گاز از تهران وجود ندارد اما این شرکتها متعهد شده اند که نیروی انسانی خود را کاهش دهند. برای هر دستگاهی بر اساس ساختار، نیروی انسانی و دستگاه وابسته تکلیف کرده ایم که 40 درصد نیروی انسانی خود را تا پایان سال 89 منتقل کنند که خوشبختانه دستگاهها عملکرد خوبی دارند.

فروزنده با بیان اینکه نتایج گزارش نهایی در مورد انتقال کارمندان از تهران به مردم ارائه می شود افزود: وزارت جهاد کشاورزی برای انتقال شیلات در حال برنامه ریزی است و بخشی از مراکز پژوهشی خود را به شهرهای شمالی یا کرج منتقل می کند.

به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و وزارت علوم برنامه های خوبی برای خروج کارمندان از تهران ارایه کرده اند. وزارت بهداشت نیز قدم بزرگی برداشته و انتقال بخش اعظمی از دانشگاه ایران به کرج در همین راستا بوده است.



دستگاهها به کارمندان وعده هایی بدهند که بتوانند آن را عملی کنند



فروزنده در پاسخ به اینکه آیا هر دستگاهی مجوز قانونی برای ارائه تسهیلات بیشتر به کارکنان خود در صورت انتقال از تهران دارد اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت مانعی برای اختصاص امکانات بیشتر از سوی دستگاهها به کارمندان منتقل شده وجود ندارد به شرطی که بتواند بار مالی آن را تامین کند.

وی تصریح کرد: اگر این وعده ها عملی نشده است کارمندان باید در درجه اول به خود رئیس دستگاه مراجعه کرده و در مرحله بعد در سایت معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری با مستندات ثبت نام کنند تا ما موضوع را بررسی و رسیدگی کنیم.

باید رضایت کارکنان برای انتقال جلب شود

معاون رئیس جمهور در مورد جزئیات کاهش پذیرش دانشجو در تهران در برخی رشته ها در مقطع کارشناسی گفت: وارد جزئیات عملکرد وزارتخانه ها نمی شوم، اگر هر وزیری مثلا وزیر جهاد کشاورزی در تهران 10 هزار نفر نیرو دارد باید برنامه ریزی کند که از این تعداد 40 درصد از تهران منتقل شوند. ممکن است این وزارتخانه اعلام کند که اگر مثلا شرکت شیلات را منتقل کنم 40 درصد خروج نیروی وزارتخانه محقق می شود که این نحوه گزینش 40 درصد نیروها به تشخیص وزیر است.

وی تاکید کرد: دستگاهها برای انتقال کارکنان خود باید به نیروی انسانی و مشکلاتشان توجه کنند، باید کارکنان آمادگی داشته باشند و رضایتشان جلب شود.

از اعلام آمار تعداد کارمندان منتقل شده سوء استفاده می شود

فروزنده در پاسخ به اینکه برای محقق شدن خروج 40 درصد کارکنان دولت از تهران چه تعداد کارمند باید منتقل شوند تصریح کرد: بنا نداریم آمار جزئی اعلام کنیم و ضرورتی نمی بینیم این آمار را اعلام کنیم. مشکل این است که با این آمار برخورد منطقی نمی شود و از همین آمار سوء استفاده می شود، هر زمان نیاز بود اطلاعات عمومی این طرح را منتشر می کنیم.



خروج کارمندان از تهران برای دولت بار مالی ندارد

معاون رئیس جمهور در مورد بار مالی طرح خروج 40 درصد کارمندان از تهران گفت: این طرح نه تنها بار مالی اضافه برای دولت ندارد بلکه بار مالی دولت را کم می کند. زمانی که نیرویی را منتقل می کنیم هزینه این نیرو نسبت به شهرستان حداقل دو برابر است به طوری که از نظر مکان، هزینه های رفاهی و ایاب و ذهاب خروج کارمندان هزینه دولت را به شدت کم می کند چرا که وقتی دستگاهها نیروی انسانی خود را کاهش می دهند به میزان قابل توجهی هزینه های جاری آن و نگهداری کاهش پیدا می کند.



دستگاهها برای خرید مکان جدید ملزم به فروش ساختمان خود در تهران هستند

فروزنده در مورد خرید ساختمان در شهرستانها برای انتقال دستگاههای دولتی و شرکتهای وابسته گفت: ماده 8 قانون این اجازه را داده که دستگاههای اجرایی ساختمانهای خود را تبدیل به احسن کنند. البته برخی استانها آمادگی خود را برای استقرار دستگاهها اعلام کرده اند مثلا استانداری اصفهان ساختمان خود را در اختیار سازمان میراث قرار داد.

وی تاکید کرد: اگر دستگاهی بخواهد در شهرستان دیگر ساختمانی بخرد ابتدا باید ساختمان خود را در تهران بفروشند.



امکان انصراف از انتقال وجود ندارد

معاون رئیس جمهور در مورد وضعیت کارمندانی که از انتقال خود به شهرستان دیگر انصراف بدهند افزود: بازگشت کسی که منتقل شده امکانپذیر نیست چرا که این اقدام داوطلبانه بوده و خود فرد می توانسته ابعاد آن را بررسی کند. حتی مقصد انتقال را خود کارمند انتخاب کرده و تعهد 10 ساله داده است. در این میان دولت موظف است خدمات وعده داده شده را به کارمند منتقل شده بدهد و از طرفی کارمند موظف است که آنجا بماند.

انتقال هیچ کارمندی اجباری نیست

وی در مورد نیروهایی که به واسط انتقال معاونت و یا سازمان خود به اجبار به شهر دیگری منتقل شده اند نیز گفت: بر اساس ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری فرد مقید شده که در صورت انتقال سازمان متبوع خود 5 یا 6 روش را انتخاب کند به همین دلیل انتقال هیچ کارمندی اجباری نیست.

فروزنده در مورد ایجاد پستهای جدید در شهرهای دیگر برای حضور کارمندان منتقل شده تصریح کرد: تا زمانی که دستگاه پست جدیدی برای فرد تعریف نکرده انتقال وی انجام نمی شود در این زمینه یا پستی برای این فرد در آن شهرستان هست و یا اینکه کارمند با پست خود به این شهر منتقل می شود.

وی در مورد کاهش کارآیی نیروهای دولت با انتقال کارمندان از تهران تصریح کرد: انتقال کارکنان به شهرستانها به شرطی است که در استانها نیاز به این نیرو وجود داشته باشد. در طرح خروج هر فردی سه استان و در هر استانی سه شهرستان را انتخاب می کند که بر اساس آن نیاز شهرستانها به نیرو به فرد اعلام می شود و وقتی پذیرفت بر اساس نیاز مبدا منتقل می شود.

دستگاههای دولتی در شهرستانها به شدت به نیرو نیاز دارند

وی تاکید کرد: در حال حاضر دستگاههای دولتی در شهرستانهای دیگر به غیر از کلانشهرها به شدت به نیرو نیاز دارند و باید کارمندان دولت در شهرها تعدیل شوند.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به اینکه چرا برخی دستگاهها به کلان شهرهایی مانند شیراز و اصفهان منتقل شده اند در حالی که خود این شهرها با مشکلاتی مشابه تهران مواجه هستند گفت: انتقال این سازمانها به کلان شهرها به هر حال بهتر از حضور آنها در تهران بوده است. انتقال دستگاهها به شیراز و اصفهان طرحهایی دارای مطالعات کارشناسی است به عنوان مثال 80 درصد صنایع دستی کشور در اصفهان قرار دارد به همین دلیل طبیعی است که معاونت صنایع دستی سازمان میراث نیز در آنجا مستقر شود.

انتقال به دیگر کلانشهرها بر ماندن در تهران ارجحیت دارد

وی تاکید کرد: انتقال به کلانشهرها نسبت به ماندگاری نیروها در تهران ترجیح دارد، هدفگذاری ما کاهش نیروهای تهران است ولی هر چه کارمندان به مناطق محروم بروند امتیاز بیشتری به آنها تعلق می گیرد ولی اگر کسی خواست غیر از تهران جای دیگری برود مخالفتی نداریم چه بسا تعدادی به کرج منتقل شده اند که ما استقبال می کنیم و آن را یک گام مثبت می دانیم.

وی در مورد گزارشی که کمیسیون اجتماعی مجلس پیرامون اجرای طرح انتقال کارمندان از تهران خواستار ارائه آن شده گفت: ارائه این گزارش با بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه همزمان شد به همین دلیل فعلا به تعویق افتاده است.