چهارمین همایش استاندارد و کیفیت در تهران برگزار می شود

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام خبر فوق افزود: چهارمین همایش استاندارد و کیفیت با حضور مسئولان کشوری و تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار می شود.

مسلم بیات ادامه داد: رئیس، معاونان و مدیران کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و جمع کثیری از صاحبان صنایع از دیگر شرکت کنندگان در این همایش استاندارد هستند.

وی عنوان کرد: این همایش روز سه شنبه دوم آذرماه 1389 در محل هتل المپیک تهران برگزار می شود.

بیات گفت: در این همایش که به همت اداره کل استاندارد استان تهران برگزار می شود، از 22 تولیدکننده نمونه در سطح استان تهران با اهدای لوح و تندیس، تقدیربه عمل می آید.

مدیرکل استاندارد استان تهران، هدف از برگزاری این همایش را تقدیر از واحدهای تولیدی برتر دانست و برگزاری چنین همایشهایی را بسیار مفید و موثر در جهت ارتقای کیفیت ارزیابی کرد.

ارتقای سطح کیفی از ملاکهای انتخاب است

بیات اضافه کرد: ارتقای سطح کیفی، تولید مطابق با مقررات استاندارد و نداشتن نواقص عمده و حتی جزیی در نمونه برداری ها از ملاکهای انتخاب تولیدکنندگان برتر در این همایش است.

وی افزود: رعایت مصرف انرژی، حضور مستمر مسئولان کنترل کیفیت، تحقیق و آموزش، میزان صادرات و ... از دیگر ملاکهای انتخاب تولیدکنندگان برتر در این همایش است.

بیات در رابطه با نحوه بازرسی از واحدهای تولیدی گفت: حضور مسئولان کنترل کیفیت در کارخانه ها، نمونه برداری دوره ای براساس استانداردها و روشهای اجرایی از جمله روشهای ارزیابی محصولات تولید داخل است.

در صورت وجود نقص بحرانی، تولید محصول متوقف می شود

وی یادآور شد: در صورتیکه با نقص بحرانی مواجه شویم، سریعا تولید محصول متوقف و از سطح بازار جمع آوری می شود.

این مسئول عنوان کرد: همچنین چنانچه محصول نقص جزئی داشته باشد، تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد و توقف تولید تا رفع عیوب را در برخواهد داشت.