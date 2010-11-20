دولت مجاز به تولید پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی شد

به گزارش خبرنگار مهر ، بر اساس مصوبه امروز شنبه نمایندگان مجلس در ماده 126 مکرر دو به منظور ایجاد زیرساخت‌های تولید تجهیزات نیروگاه‌های بادی و خورشیدی و توسعه کاربرد انرژی‌های پاک و افزایش سهم تولید این نوع انرژی‌ها در سبد تولید انرژی کشور، دولت مجاز است با حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی از طریق وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات، زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم کند.

نمایندگان با تصویب ماده 126 مکرر یک نیز مقرر کردند که کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول قانون برنامه که به منظور کاهش انتشار گازهای آلاینده در چارچوب ساز و کارهای بین‌المللی موجود، مانند ساز و کار توسعه پاک (CBM)، موفق به اخذ گواهی کاهش انتشار می‌شوند، مجاز به واگذاری یا فروش آن طی سال‌های برنامه هستند.



طبق این مصوبه 70 درصد وجوه حاصله جزء درآمدهای داخلی این شرکت‌ها منظور می‌شود و هزینه‌های مربوط به اخذ این گواهی‌ها از همین محل قابل تامین و پرداخت خواهد بود. بر این اساس 30 درصد باقیمانده به خزانه کل کشور واریز می‌شود.

نمایندگان امروز مواد 124، 125 و 126 در بخش انرژی‌های پاک که مربوط به نیروگاه‌های هسته‌ای، تاسیسات هسته‌ای و سازمان انرژی اتمی بود را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.