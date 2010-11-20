ملتهای ایران و آلمان احترام زیادی برای هم قائلند

به گزارش خبرگزاری مهر، الکه هوف رئیس گروه دوستی آلمان و ایران صبح امروز شنبه در تهران با سید علی ادیانی راد رئیس گروه دوستی جمهوری اسلامی ایران و آلمان دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار ادیانی راد با تاکید بر تقویت و گسترش روابط و مناسبات پارلمانی دو کشور گفت: گروه های دوستی پارلمانی به عنوان نماد دوستی ملت ها می توانند به نزدیکی و ارتباط هر چه بیشتر مردم دو کشور کمک کنند و مجلس شورای اسلامی و گروه دوستی پارلمانی ایران از توسعه ارتباطات و همکاری در عرصه های مختلف فی ما بین ایران و آلمان استقبال می کند.

رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی با اشاره به سابقه دیرینه روابط تاریخی و فرهنگی ایران و آلمان افزود: دو ملت ایران و آلمان به عنوان دو ملت بزرگ در جهان احترام زیادی برای یکدیگر قائلند و ملت آلمان از جایگاه مثبتی در نزد افکار عمومی مردم ایران برخوردارند.

وی سیاست های بعضی از قدرت های بین المللی در عرصه های مختلف بین المللی را ناعادلانه خواند و تصریح کرد: سیاست های دوگانه غرب در زمینه انرژی هسته ای و حقوق بشر افکار عمومی مردم جهان را اقناع نمی کند.

ادیانی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشوری قدرتمند در منطقه خاورماینه و جهان اسلام برشمرد و بر همکاری دو کشور در عرصه های بین المللی برای تامین صلح و ثبات در منطقه و مناسبات بین المللی تاکید کرد.

خانم الکه هوف رئیس گروه دوستی پارلمانی آلمان و ایران با اظهار خوشوقتی از سفر به ایران گفت: روابط عمیق تاریخی آلمان و ایران و ایجاب می کند گروه دوستی پارلمانی و مقامات دولتی دو کشور ارتباطات بیشتری با هم داشته باشند.

وی تشکیل گروه های دوستی پارلمانی در مجالس دو کشور را فرصتی برای توسعه ارتباطات هر چه بیشتر پارلمانی دانست که به گسترش ارتباطات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منجر می شود.