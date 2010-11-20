علی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار این تیم برابر فولاد خوزستان ضمن بیان مطلب فوق گفت: برای ما و بازیکنان ذوب آهن مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با یک عنوان بسیار خوب تمام شد، گرچه با پشت سرگذاشتن حریفان قدرتمند آسیا شایسته قهرمانی بودیم اما دیگر به آن رقابت‌ها فکر نکرده و بازیکنان با انگیزه بالا به فکر پیروزی مقابل فولاد هستند.

وی با بیان اینکه تیم ذوب آهن در دیدار با فولاد تنها محمد قاضی را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد، اضافه کرد: فولاد تیم بسیار خوبی است و نباید به نتایج اخیر این تیم نگاه کنیم، قطعا کار سختی را در اهواز برابر این تیم پیش رو داریم اما ما هم تنها به کسب پیروزی در زمین حریف و تحکیم صدرنشینی خود فکر می‌کنیم.

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن تاکید کرد: هر دو تیم فوتبال بازی می‌کنند و هیچکدام علاقه ای به ضد فوتبال یا بازی هوایی ندارند، در این شرایط قطعا شاهد بازی خوبی از دو تیم خواهیم بود که امیدوارم این مسابقه خوب با پیروزی ذوب آهن همراه باشد.

وی با اشاره به وضعیت مناسب هوای اهواز و اینکه تاکنون در چنین هوای مطلوبی به اهواز نیامده، خاطرنشان کرد: از این هفته تمام تمرکزمان روی مسابقات لیگ برتر و جام حذفی است و برای رسیدن به قهرمانی در این مسابقات به میدان می‌رویم.

شجاعی در پایان از زحمات مسئولان باشگاه فولاد به خاطر در اختیار قرار دادن زمین تمرین و نصب پلاکاردهای تبریک به مناسب نایب قهرمانی ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا در محل اسکان و تمرین این تیم تقدیر و تشکر کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا یکشنبه با قضاوت یدالله جهانبازی در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می‌شود.