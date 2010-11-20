جزئیات سومین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس/ زمان ثبت نام

دکتر حسین کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای سومین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی با این شیوه در دانشگاه علوم پزشکی تهران از نیمه آذرماه آغاز می شود و شرایط ثبت نام به زودی از سوی دانشگاه اعلام می شود.

وی خاطرنشان کرد: در دو دوره گذشته حدود 50 دانشجو به این شیوه در رشته پزشکی پذیرفته شده اند که در حال حاضر مراحل آموزش خود را در دانشگاه علوم پزشکی طی می کنند.

کشاورز اظهار داشت: شرایط ثبت نام و شرکت در این دوره همچون سال گذشته خواهد بود و تغییری در این زمینه نخواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: هدف جذب دانشجوی پزشکی به این شیوه را جذب فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی سایر رشته ها با توانمندی های بالا در رشته پزشکی است و کلیه رشته های علوم تجربی و فنی و مهندسی که می توانند در کنکور سراسری شرکت کنند مجاز به شرکت در این دوره هستند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: حداکثر سن برای خانمها 25 سال تمام در زمان ثبت نام و برای آقایان که خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند 27 سال تمام در زمان ثبت نام تعیین شده است و متقاضیان باید دارای معدل دوره دیپلم بالاتر از 18 و معدل دوره کارشناسی بالاتر از 16 باشند.

کشاورز یادآور شد: آزمون ورودی به این دوره همچون سال گذشته از مباحث در حد علوم پایه خواهد بود و در اسفندماه برگزار می شود.