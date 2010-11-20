تقویم ورزشی منطقه پنج کشور تنظیم شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سعید اهری زاد روز شنبه در حاشیه سیزدهمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه پنج کشور در دانشگاه تبریز در گفتگو با خبرنگاران تبادل نظر، هماهنگی و تنظیم تقویم ورزشی در شش ماهه دوم سال 1389 و همچنین بررسی هزینه های انجام شده مربوط به فعالیتهای تربیت بدنی سال 1388 را از جمله اهداف این گردهمایی اعلام کرد.

اهری زاد گفت: در این نشست همچنین مشکلات دانشگاههای فنی بناب و مراغه از جهت کمبود نیروی متخصص، کمبود فضای ورزشی و مسائل مالی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد مشکلات مربوط به این دو دانشگاه بصورت مکتوب از طریق دبیرخانه منطقه به اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منعکس شود.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه تبریز همچنین بررسی دستورالعمل برگزاری فعالیتهای همگانی و درون دانشگاهی مناطق نه گانه ورزشی را از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست عنوان کرد و افزود: در این گردهمایی مقرر شد مسابقات رشته های مختلف ورزشی انتخابی المپیاد، در طول سال 1390 برگزار شود.

دبیر منطقه پنج کشور ادامه داد: بر این اساس تصمیم بر آن شد که به علت شرایط خاص آب و هوایی این منطقه و همچنین جلوگیری از تراکم برگزاری مسابقات در شش ماهه دوم سال 1390، مسابقات رشته های فوتسال، فوتبال، والیبال، هندبال، بسکتبال و دوومیدانی در بخش دختران و پسران در شش ماهه اول سال 1390 و بقیه رشته های باقی مانده دختران و پسران در شش ماهه دوم سال 1390 برگزار شود.

وی با اشاره به برنامه کارگاههای آموزشی پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سطح دانشگاههای منطقه تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد این کارگاهها با عنوان تیراندازی با کمان (به میزبانی دانشگاه هنر اسلامی در آبان ماه)، مدیریت منابع مالی (به میزبانی دانشگاه صنعتی ارومیه در آذر ماه)، مدیریت کیفیت جامع(به میزبانی دانشگاه ارومیه در دی ماه) و مدیریت فرآیندها (به میزبانی دانشگاه تبریز در اسفند ماه سال جاری) برگزار شود.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه تبریز بررسی نحوه پرداخت حق الزحمه داوران و کارگزاران، برگزاری مسابقات دوستانه در بین کارکنان دانشگاههای منطقه، اعلام آمادگی مدیران منطقه جهت شرکت در رویدادهای بین المللی و بررسی عملکرد روسای انجمنهای ورزشی و تعیین رئیس انجمن رشته های باقی مانده، را از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست عنوان کرد و گفت: در پایان این جلسه تقویم ورزشی برگزاری رشته های مختلف ورزشی مورد تصویب مدیران قرار گرفت و مقرر شد دانشگاه میزبان یک ماه قبل از شروع مسابقه آیین نامه مربوطه را به سایر دانشگاههای منطقه ارسال کند.

گفتنی است سیزدهمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه پنج کشور در دانشگاه تبریز صبح روز شنبه با حضور مدیران تربیت بدنی دانشگاههای تبریز، ارومیه، صنعتی سهند، صنعتی ارومیه، محقق اردبیلی، مراغه، تربیت معلم آذربایجان، هنر اسلامی تبریز به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار شد.