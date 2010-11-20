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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۵۱

یک مقام آلمانی:

غرب درباره مسئله افغانستان خود را به دست توهمات سپرده است

غرب درباره مسئله افغانستان خود را به دست توهمات سپرده است

یک مقام دولت آلمان با تاکید بر اینکه راه حل مسئله افغانستان نظامی نیست، اظهار داشت که غرب تا به حال در این راستا خود را به دست توهمات سپرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "مایکل اشتاینر" نماینده ویژه دولت آلمان در امور افغانستان و پاکستان در گفتگو با روزنامه تاگس اشپیگل اظهار داشت: هر کسی می داند که راه حل مسئله افغانستان نظامی نیست. غرب در این مورد خود را به دست توهمات و رویاها سپرده و تسلیم آنها شده است.

وی افزود: البته حالا ما یک هدف واقع گرایانه را دنبال می کنیم. یعنی برقراری ثبات پایدار و تضمین حقوق بشر در این کشور. ما نمی توانیم افغانستان را به سوئیس تبدیل کنیم.

اشتاینر در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: آنچه که مهم است یافتن یک راه حل سیاسی برای مسئله افغانستان است. اگر عملیات کشورهای شرکت کننده در جنگ افغانستان شکست بخورد این کشور و تمام منطقه در معرض خطر هرج و مرج قرار خواهد گرفت.

وی در انتهای این مطلب  درباره نقش پاکستان در این راستا خاطر نشان کرد: پاکستان فهمیده است که پایداری افغانستان به نفع تمام منطقه است. پاکستان هیچ علاقه ای به هرج و مرج ندارد. این مسئله درباره کشور ایران نیز اعتبار دارد و تهران نیز به برقراری ثبات در افغانستان علاقمند است. به اعتقاد من یک راه حل سیاسی برای مسئله افغانستان ممکن و سازنده است. اما تلاش فراوان را می طلبد.

کد مطلب 1194855

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