غرب درباره مسئله افغانستان خود را به دست توهمات سپرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "مایکل اشتاینر" نماینده ویژه دولت آلمان در امور افغانستان و پاکستان در گفتگو با روزنامه تاگس اشپیگل اظهار داشت: هر کسی می داند که راه حل مسئله افغانستان نظامی نیست. غرب در این مورد خود را به دست توهمات و رویاها سپرده و تسلیم آنها شده است.

وی افزود: البته حالا ما یک هدف واقع گرایانه را دنبال می کنیم. یعنی برقراری ثبات پایدار و تضمین حقوق بشر در این کشور. ما نمی توانیم افغانستان را به سوئیس تبدیل کنیم.

اشتاینر در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: آنچه که مهم است یافتن یک راه حل سیاسی برای مسئله افغانستان است. اگر عملیات کشورهای شرکت کننده در جنگ افغانستان شکست بخورد این کشور و تمام منطقه در معرض خطر هرج و مرج قرار خواهد گرفت.

وی در انتهای این مطلب درباره نقش پاکستان در این راستا خاطر نشان کرد: پاکستان فهمیده است که پایداری افغانستان به نفع تمام منطقه است. پاکستان هیچ علاقه ای به هرج و مرج ندارد. این مسئله درباره کشور ایران نیز اعتبار دارد و تهران نیز به برقراری ثبات در افغانستان علاقمند است. به اعتقاد من یک راه حل سیاسی برای مسئله افغانستان ممکن و سازنده است. اما تلاش فراوان را می طلبد.