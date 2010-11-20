ورزشکاران زنجانی مدال آور در چین مورد استقبال قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محسن محمد سیفی و نوشین تقی لو دو ورزشکار زنجانی اعزامی به بازی های آسیایی گوانگجو چین که رقابت های خود را به پایان رسانده بودند، ظهر شنبه در محل مجموعه ورزشی انقلاب زنجان مورد استقبال جامعه ورزشی و جمعی از مسئولان استان قرار گرفتند.



محسن محمد سیفی که در رشته ووشو به بازی های آسیایی اعزام شده بود، توانست با غلبه بر حریف کره ای خود در فینال وزن منهای 60 کیلوگرم گردن آویز مدال طلا شود.

رقابت‌های ووشو بازی‌های آسیایی چین و در بخش ساندا، محسن محمد سیفی ملی‌پوش زنجانی کشور در وزن منهای 60 کیلوگرم توانست با غلبه بر حریف خود در مرحله فینال، چهارمین مدال طلای ایران را به ارمغان بیاورد.



ملی‌پوش زنجانی در دور اول این رقابت‌ها به مصاف ورزشکاری از اندونزی رفت و با نتیجه 2 بر صفر از سد حریف خود گذشت. محمد سیفی در دور دوم پذیرای «مانگال گراسد» از نپال بود که این حریف را نیز از پیش رو برداشت تا با راهیابی به مرحله نیمه‌ نهایی، مدال برنز وی قطعی شود.



ووشوکار زنجانی اعزامی به بازی‌های آسیایی چین در مرحله نیمه ‌نهایی، «بیمو مانگلاما» از هند را همانند حریفان قبلی خود از پیش رو برداشت و فاصله‌اش را با کسب عنوان قهرمانی و تصاحب مدال طلا کم کرد.



محمد سیفی در بازی فینال در برابر «کیم جونگ یول» از کره جنوبی قرار گرفت و با شکست حریف خود، قهرمان وزن منهای 60 کیلوگرم شد تا اولین زنجانی طلایی در این مسابقات باشد که بدون واگذار کردن حتی راند، همه حریفان خود را با نتیجه 2 بر صفر مفلوب کرده و به این مهم دست یابد.



نوشن تقی لو یکی دیگر از ورزشکاران زنجانی حاضر در بازی های آسیایی چین بود که در رشته جودو به این رقابت ها اعزام شده بود؛ اما این ورزشکار در اولین حضور خود نتوانست به روی سکو برود.



تقی لو با بیان اینکه حریف اول وی از مغولستان دارنده مدال طلای آسیایی بود، گفت: از عملکرد خودم در این رقابت ها راضی هستم، چرا که تجربه کافی برای حضور در چنین رقابت هایی را نداشتم. اما برای آینده حتماً تجربیات را به کار خواهم گرفت تا سهمی از مدال داشته باشم.



در حال حاضر چهار ورزشکار زنجانی در رقابت های آسیایی گوانجو حضور دارند که با اتمام دیدارهای خود به کشور باز خواهند گشت که در این میان، مهدی سهرابی تا به امروز موفق به کسب یک طلا و یک برنز شده است