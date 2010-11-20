به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمود نجاریانزاده ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به تشریح برنامههای سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در دهه ولایت پرداخت و اظهار داشت: این گفتمانها در مدارس، مساجد و هیئتهای مذهبی با عنوان نقش ولایت در گسترش بصیرت دینی برگزار میشود و اساتید خبره حوزه و دانشگاه به سئوالات و شبهات مخاطبان پاسخ میدهند.
وی اضافه کرد: در این ایام بیش از 100 نفر از مبلغان دینی به مساجد، مدارس و نقاط مختلف استان قم اعزام میشوند و به تشریح خطبه غدیر و ولایت امیرالمومنین(ع) میپردازند.
وی خاطرنشان کرد: در این ایام بیش از 30 مراسم جشن باشکوه توسط ادارات تبلیغات اسلامی شهرهای تابعه با موضوع نقش ولایت در بصیرت دینی برگزار میشود.
نجاریانزاده از برگزاری جشن غدیر در جوار شهدای گمنام در کوه خضر با حضور مسئولان هیئتهای مذهبی همراه با اجرای عقد اخوت خبر داد و اظهار داشت: همچنین در این دهه مسابقه کتابخوانی از کتاب «ظهور ولایت در صحنه غدیر» اثر آیتالله جوادی آملی در بین دانش آموزان برگزار میشود.
وی برگزاری مراسم در مجتمع فرهنگی نور، برگزاری جشن غدیر در سازمان تبلیغات اسلامی و چاپ بنرهای مختلف به مناسبت دهه ولایت را از دیگر برنامههای این سازمان برشمرد و گفت: در این ایام همایش نقش ولایت در بصیرت، ویژه بانوان فرهیخته استان قم برگزار میشود.
وی اضافه کرد: برگزاری مراسم جشن در 10 مسجدمحوری از دیگر برنامههای سازمان تبلیغات اسلامی استان قم است که این مراسمها همراه با اجرای مسابقه و اهدای جایزه خواهد بود.
حجتالاسلام نجاریانزاده تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، در دهه ولایت همایش نقش ولایت در رفتار اجتماعی در ادارات و نهادهای دولتی استان قم با مشارکت این سازمان برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از برگزاری 50 گفتمان دینی در این استان همزمان با دهه ولایت خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمود نجاریانزاده ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به تشریح برنامههای سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در دهه ولایت پرداخت و اظهار داشت: این گفتمانها در مدارس، مساجد و هیئتهای مذهبی با عنوان نقش ولایت در گسترش بصیرت دینی برگزار میشود و اساتید خبره حوزه و دانشگاه به سئوالات و شبهات مخاطبان پاسخ میدهند.
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