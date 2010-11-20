به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام محمود نجاریان⁯زاده ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به تشریح برنامه⁯های سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در دهه ولایت پرداخت و اظهار داشت: این گفتمان⁯ها در مدارس، مساجد و هیئت⁯های مذهبی با عنوان نقش ولایت در گسترش بصیرت دینی برگزار می⁯شود و اساتید خبره حوزه و دانشگاه به سئوالات و شبهات مخاطبان پاسخ می⁯دهند.



وی اضافه کرد: در این ایام بیش از 100 نفر از مبلغان دینی به مساجد، مدارس و نقاط مختلف استان قم اعزام می⁯شوند و به تشریح خطبه غدیر و ولایت امیرالمومنین(ع) می⁯پردازند.



وی خاطرنشان کرد: در این ایام بیش از 30 مراسم جشن باشکوه توسط ادارات تبلیغات اسلامی شهرهای تابعه با موضوع نقش ولایت در بصیرت دینی برگزار می⁯شود.



نجاریان⁯زاده از برگزاری جشن غدیر در جوار شهدای گمنام در کوه خضر با حضور مسئولان هیئت⁯های مذهبی همراه با اجرای عقد اخوت خبر داد و اظهار داشت: همچنین در این دهه مسابقه کتابخوانی از کتاب «ظهور ولایت در صحنه غدیر» اثر آیت⁯الله جوادی آملی در بین دانش آموزان برگزار می⁯شود.



وی برگزاری مراسم در مجتمع فرهنگی نور، برگزاری جشن غدیر در سازمان تبلیغات اسلامی و چاپ بنرهای مختلف به مناسبت دهه ولایت را از دیگر برنامه⁯های این سازمان برشمرد و گفت: در این ایام همایش نقش ولایت در بصیرت، ویژه بانوان فرهیخته استان قم برگزار می⁯شود.



وی اضافه کرد: برگزاری مراسم جشن در 10 مسجدمحوری از دیگر برنامه⁯های سازمان تبلیغات اسلامی استان قم است که این مراسم⁯ها همراه با اجرای مسابقه و اهدای جایزه خواهد بود.



حجت⁯الاسلام نجاریان⁯زاده تصریح کرد: بر اساس برنامه⁯ریزی⁯های انجام شده، در دهه ولایت همایش نقش ولایت در رفتار اجتماعی در ادارات و نهادهای دولتی استان قم با مشارکت این سازمان برگزار می⁯شود.