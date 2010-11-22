  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ آذر ۱۳۸۹، ۹:۵۴

مشهد سومین قطب انتشار کتاب کشور است

مشهد سومین قطب انتشار کتاب کشور است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد گفت: شهر مقدس مشهد بعد از تهران و قم با انتشار 20 میلیون جلد کتاب در سال گذشته مقام سوم را در این راستا کسب کرد.

محمد کاظم دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان اینکه مشهد قطب انتشار کتاب در کشور محسوب می شود، اظهار داشت: مشهد با انتشار 20 میلیون جلد کتاب در سال 88 مقام سوم را در بین شهرهای کشور به خود اختصاص داد و امروز در سطح شهرمقدس مشهد، شاهد فعالیت 70 کتابفروشی، 15 نمایشگاه فصلی کتاب، 28 کتابخانه عمومی و 120 کانون فعال فرهنگی و هنری مساجد هستیم.

وی به فرهنگ کتاب خوانی در بین مردم اشاره کرد و افزود: میزان توجه به کتاب با روندی رو به رشد در حال افزایش است و این موضوع تاثیر مثبت در پیشبرد نشر و مطالعه کتاب خواهد داشت.

دبیری خاطرنشان کرد: ‌با توجه به افزایش سالانه چاپ کتابها، نشریات و سایر مکتوبات سرانه مطالعه رو به افزایش است و این سرعت با در نظر گرفتن امکانات متناسب و فراهم شدن شرایط مساعد برای کتابخوانان باید همخوانی داشته باشد.

کد مطلب 1194861

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها