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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۰۱

شجریان به تماشای "قاتل بی‌رحم هسه کارلسون" نشست

شجریان به تماشای "قاتل بی‌رحم هسه کارلسون" نشست

همایون شجریان جمعه 28 آبان‌ماه از مهمانان ویژه اجرای نمایش "قاتل بی‌رحم هسه کارلسون" به کارگردانی مسعود رایگان در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون شجریان بعد از تماشای نمایش "قاتل بی‌رحم هسه کارلسون" ضمن دیدار کوتاهی با بازیگران و عوامل اجرایی نمایش گفت: هر زمان که به دیدن تئاتر می‌آیم از دیدن یک اثر نمایشی لذت می‌برم. در این اجرا هم شما هنرمندان تئاتر شب بسیار خوبی را برای من رقم زدید.

جمشید جهانزاده و فرزانه نشاط‌خواه هم از جمله هنرمندانی بودند که از اجرای این اثر نمایشی دیدن کردند. بابک حمیدیان، طناز طباطبایی، آروند دشت‌آرای، حسین پاکدل، عاطفه رضوی و مهدی سلطانی از جمله هنرمندانی بودند که تا کنون از نمایش "قاتل بی‌رحم هسه کارلسون" دیدن کردند.

نمایش "قاتل بی‌رحم هسه کارلسون" نوشته هنینگ مانکل و کارگردانی مسعود رایگان هر روز غیر از شنبه‌ها ساعت 20 در تالار سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌رود.

کد مطلب 1194866

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