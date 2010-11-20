به گزارش خبرگزاری مهر، همایون شجریان بعد از تماشای نمایش "قاتل بی‌رحم هسه کارلسون" ضمن دیدار کوتاهی با بازیگران و عوامل اجرایی نمایش گفت: هر زمان که به دیدن تئاتر می‌آیم از دیدن یک اثر نمایشی لذت می‌برم. در این اجرا هم شما هنرمندان تئاتر شب بسیار خوبی را برای من رقم زدید.



جمشید جهانزاده و فرزانه نشاط‌خواه هم از جمله هنرمندانی بودند که از اجرای این اثر نمایشی دیدن کردند. بابک حمیدیان، طناز طباطبایی، آروند دشت‌آرای، حسین پاکدل، عاطفه رضوی و مهدی سلطانی از جمله هنرمندانی بودند که تا کنون از نمایش "قاتل بی‌رحم هسه کارلسون" دیدن کردند.



نمایش "قاتل بی‌رحم هسه کارلسون" نوشته هنینگ مانکل و کارگردانی مسعود رایگان هر روز غیر از شنبه‌ها ساعت 20 در تالار سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌رود.