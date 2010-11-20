تعرفه بیمه محصول گوجه فرنگی در هرمزگان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سید نصیر سید محمدی ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی در سالن اجتماعات جهادکشاورزی هرمزگان بیان داشت: تعرفه بیمه گوجه فرنگی در سال زراعی 90-89 کاهش یافت و حق بیمه ای که کشاورزان بابت محصول گوجه فرنگی پرداخت می کردند از 870 هزار ریال به 730 هزار ریال رسید.

رئیس جهاد کشاورزی هرمزگان اظهارداشت: زمان بیمه محصول گوجه فرنگی از اول شهریور ماه شروع شده وتا نیمه آذر ماه کشاورزان فرصت دارند محصول خود را بیمه نمایند.

وی افزود:‌ با توجه به مسائلی همچون وسعت سطح زیر کشت گوجه فرنگی و ضریب بالای آسیب پذیری این محصول با توجه به فصل کشت و مواجهه با بلایای طبیعی نظیر سیل، طوفان و سرمازدگی بیمه این محصول توسط کشاورزان ضروری به نظر می رسید.

سید محمدی ادامه داد: بالا بودن حق بیمه محصول گوجه فرنگی به گونه ای بود که کشاورزان توان بیمه نمودن محصول خود را نداشتند و به همین دلیل در سالهای گذشته از سوی کشاورزان شاهد استقبال خوبی به منظور بیمه این محصول نبوده ایم.

وی ابراز داشت: با پیگیریهای که به عمل آمد در دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان هرمزگان یکی از مصوبات سفر در بخش کشاورزی کاهش تعرفه بیمه سهم کشاورز و افزایش سهم دولت در محصول گوجه فرنگی بود که این مصوبه محقق شد.

وی خاطرنشان کرد: پیگیریهای دیگری نیز در راستای کاهش بیشتر حق بیمه این محصول دردستور کار قرار دارد اما درخواست دیگری که کشاورزان داشتند تقسیط حق بیمه بود که این موضوع پیگیری شد و صندوق بیمه موافقت نموده که حق بیمه به صورت اقساط از کشاورزان دریافت شود.

سید محمدی ضمن توصیه جدی به کشاورزان گوجه کار در سطح استان هرمزگان بیان داشت: با توجه به اعلام ستاد مدیریت بحران کشور مبنی بر اینکه پرداخت هرگونه غرامت به خسارت دیدگان بخش کشاورزی فقط از طریق صندوق بیمه امکان پذیر است و با توجه به احتمال وقوع بلایای طبیعی نظیر سرمازدگی و بارندگی و تگرگ بیمه این محصول از جانب کشاورزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.