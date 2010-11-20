واژگونی 30 درصد خودروها در تصادفات تعطیلات هفته گذشته

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مهمترین علل وقوع تصادفات در تعطیلات هفته گذشته به ترتیب توجه نکردن به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه، انحراف به چپ و رعایت نکردن حق تقدم بوده است.

وی ادامه داد: 30 درصد از تصادفات رخ داده در این تعطیلات موجب واژگونی خودروها و 6/6 درصد موجب برخورد با عابران پیاده شده است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه با اشاره به مهمترین تصادفات هفته گذشته گفت: روز گذشته در محور نورآباد - قائمیه استان فارس یک دستگاه پراید به علت رعایت نکردن حق تقدم با یک دستگاه پژو 405 برخورد کرده و دو کشته و سه مجروح برجای گذاشت.

وی اظهار کرد: در محور بم - کرمان در استان کرمان یک دستگاه پژو 405 به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی واژگون شد که طی این حادثه دو نفر کشته شدند.

سرهنگ البرزی گفت: همچنین در استان گلستان یک دستگاه خودروی تندر 90 به علت تجاوز به چپ با یک دستگاه پژو پارس برخورد کرده و دو مجروح و سه کشته برجای گذاشت.