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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۱۳

چمران:

دشواری فعالیتهای فرهنگی بیشتر از دیگر فعالیتهاست

دشواری فعالیتهای فرهنگی بیشتر از دیگر فعالیتهاست

عضو هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: اصولا کار فرهنگی کار مشکلی است. فعالیتهای دیگر نیز به نوبه خود دشوارند اما دشواری فعالیتهای فرهنگی بیشتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین جشنواره کتابخانه های عمومی و مطالعه مفید امروز شنبه 29 آبان با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، سید محمد حسینی وزیر ارشاد، منصور واعظی دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور  و جمعی دیگاز مسئولان در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.

مهدی چمران عضو هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور در این برنامه گفت: فرهنگ هر کشور نشان دهنده میزان علم و دانش آن کشور است. عموما ملتها با فرهنگشان شناخته می شوند ممکن است یک ملت ثروت و قدرت بسیاری داشته باشد اما این عوامل برای آن کشور فرهنگی را ایجاد نکند و یا چیزی بر فرهنگشان نیفزاید.

وی افزود: اسرائیل  با وجود سابقه تاریخی بسیار به علت دوری از انسانیت در دنیا جایگاه فرهنگی ندارد و اصولا کسی آن را به عنوان کشوری با فرهنگ نمی شناسد. مبنای فرهنگ بر اصل دانش، شتاب و توانایی علمی آن ملت است.کتاب و کتابخوانی یکی از پایه ها و میزان هایی است که می توان فرهنگ یک کشور را با آن آزمود.

چمران در ادامه گفت : کشوری که در آن کتاب و کتابخوانی جایگاه  والایی داشته باشد در مسیر رشد و تکامل است.

رئیس شورای شهر تهران افزود: خوشبختانه بعد از انقلاب اسلامی شاهد تحولات عظیمی در زمینه کتاب و کتابخوانی هستیم و ان شاء الله این روند بیش از پیش ادامه پیدا کند باید توجه داشت که فقط چاپ کتاب و قرار دادن آن در کتابخانه کافی نیست.

وی یادآور شد: فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید چنان گسترش یابد که کتابخانه ها محل گسترش علم و دانش باشند. در حال حاضر به علت کمبود فضای مناسب و دیگر مشکلات بسیاری از کتابخوانان ما دانش آموز هستند ولی همین موضوع نیز باعث امیدواری است و استمرار حضور دانش آموزان در کتابخانه ها می تواند زمینه ساز انس آنها با این مکان های فرهنگی شود.

چمران خطاب به کتابداران و مسئولان کتابخانه های عمومی کشور گفت: شما باید ارزش و جایگاه والای خودتان را درک کنید چون شما با کتاب همنشین هستید که خداوند به آن سوگند خورده و مطالب ارزشمندی را بین مردم نشر و توزیع می کنید. بنابراین از جایگاه والایی برخوردارید.

عضو هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور افزود: اصولا کار فرهنگی کار بسیار سختی است، فعالیت های دیگر نیز سختی ها و مشکلاتی دارند اما این مرارت ها به دشواری کارهای فرهنگی نیست. سر و سامان دادن به مشکلات فرهنگی و کتاب و کتابخوانی عشق و علاقه ای واقعی می خواهد. باید با این مشکلات و دردسرها دست و پنجه نرم کنیم و نسل امروز و آینده را با کتاب های ارزنده و سازنده آشنا کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: اگر نسل جوانمان را با کتاب آشنا نکنیم این خلاء فرهنگی با چیز دیگری پر خواهد شد بنابراین نباید تعجب کنیم که کسانی در کشور پیدا شوند و الگوی خودشان را الگوهای فاسد غربی بدانند که این موضوع به دلیل غفلت از فعالیتهای ارزشمند فرهنگی در کشور است.

کد مطلب 1194874

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