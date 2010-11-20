به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه‌های ادبی "رنگ واژه" که با مسئولیت علیرضا مجابی برگزار می‌شود، قرار بود یک دوره کارگاهی ویژه آشنایی با ادبیات روسیه توسط حمیدرضا آتش‌برآب مترجم ادبیات روس از نیمه مهرماه برگزار شود که زمان این برنامه تغییر کرد.

این کارگاه که در برنامه‌ریزی اولیه نیمه مهرماه برای برپایی آن در نظر گرفته شده بود به دلایلی از جمله سفر مدرس دوره به تاخیر افتاد و طبق برنامه‌ریزی جدید یکشنبه 7 آذر برای شروع کلاس‌ها در نظر گرفته شده است.

ثبت‌نام برای این دوره در حال حاضر امکان‌پذیر است و علاقمندان به ادبیات روس می‌توانند در این زمینه اقدام کنند.

"آشنایی با پیدایش و سیر تحول زبان روسی" با دو زیرشاخه بررسی ادبیات روسی کهن از قرن یازدهم تا هفدهم، ادبیات نوین روس از قرن هجدهم تاکنون، "بررسی سیر تحول شعر و نثر" با سرفصل تاملی بر عصر طلایی و نقره ای شعر روس، "بررسی سیر تاریخ ترجمه و تئوری های آن"، "آشنایی با مکاتب گوناگون مدرن ادبی" با سرفصل های رمانتیسیسم، رئالیسم و شاخه های ویژه آن در نثر روسی، سمبولیسم، فوتوریسم، آکمنیسم و نمایندگان برجسته آنها " از جمله مباحثی است که در این کارگاه به آنها پرداخته می شود.

این کارگاه در آتلیه نقاشی "رنگ واژه" واقع در خیابان انقلاب، خیابان قدس، پلاک 3، ساختمان آناتول فرانس، واحد 12 برگزار می شود.