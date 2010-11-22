کاهش 65 درصدی حجم آب سد زاینده رود/100 میلیون متر مکعب گل و لای در سد!

غلام حسین حیدری‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: در حال حاضر حجم سد زاینده رود نزدیک به 240 میلیون متر مکعب آب است که از این میزان نزدیک به 100 میلیون متر مکعب آن را گل و لای تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: این حجم آب سد زاینده رود نسبت به گذشته 45 درصد و در مقایسه با دراز مدت با کاهشی نزدیک به 65 درصد روبرو شده است.

حیدری‌پوربا اشاره به اینکه اکنون نزدیک به دو ماه است که از فصل پاییز می‌گذرد میزان بارش باران در این فصل چشمگیر نبوده گفت: نسبت به سال گذشته نزدیک به 80 تا 90 درصد بارش باران کاهش داشته است.

معاون سازمان آب منطقه‌ای استان اصفهان یادآور شد: میزان بارش باران در این فصل در مقایسه با دراز مدت نیز نزدیک به 60 تا 70 درصد کاهش یافته است.

حیدری‌پوردر خصوص تامین آب شرب نیز اظهار داشت: احساس می‌شود در تامین آب شرب نیز دچار مشکل نشویم .

معاون حفاظت و بهره‌برداری سازمان آب منطقه‌ای استان اصفهان همچنین جهت تامین آب کشت پاییزه کشاورزان نیز خاطر نشان کرد: احساس می‌شود در تامین آب بخش کشاورزی دچار مشکل شویم.