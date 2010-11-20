وضعیت اشتغال گلستان رضایت بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت ظهر شنبه در کارگروه اشتغال استان گلستان افزود: شما مدیران دستگاه های اجرایی حاضر در این کارگروه از نخبگان اشتغال هستید و باید با یک جهش به حالت ایده آل و عالی برسیم.

وی اظهار داشت: انتظار دارم بیشتر تلاش کنید و مدیران جدی تر وارد مقوله کار شوند تا تعهدی که به مردم دادیم محقق شود.

وی افزود: اگر اینطور پیش برویم به چیزی که من می خواهم نمی رسیم، پس باید جلسات چند جانبه و جلسات تخصصی گذاشته شود و مصوبات آنها در کارگروه مطرح شود و اگر این مسائل پیگیری نشود وضعیت اشتغال به چیزی که من می خواهم نمی رسد.

استاندار گلستان بیان داشت: بررسی ها نشان می دهد که 90 درصد بررسی ها خوب بوده در استانهای دیگر مکانیسمی وجود ندارد که این بررسی ها را نشان دهد و صحت و سقم آنها را نشان دهد.

وی یادآور شد: اشتغال جزو موضوعات حیاتی و در اولویت دولت است و یکی از مصوبات این جلسته این است که تا جلسه بعدی راجع به هر موضوعی که بحث شد به نتیجه رسیده باشید.



قناعت افزود: فرمانداران هم نظارت کامل بر عملکرد دستگاه های شهرستانها داشته باشند و کارگروه اشتغال شهرستانها خصوصا در چهار ماهه آخر سال فعال تر باشد.

وی عنوان کرد: فرمانداران تعهد اشتغال ندارند بلکه مانند استانداران ناظر و استیضاح کننده اند.