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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۰۵

وضعیت اشتغال گلستان رضایت بخش نیست

وضعیت اشتغال گلستان رضایت بخش نیست

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: از وضعیت موجود اشتغال در استان گلستان راضی نیستم و باید جهش بزرگی داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت ظهر شنبه در کارگروه اشتغال استان گلستان افزود:  شما مدیران دستگاه های اجرایی حاضر در این کارگروه از نخبگان اشتغال هستید و باید با یک جهش به حالت ایده آل و عالی برسیم.

وی اظهار داشت: انتظار دارم بیشتر تلاش کنید و مدیران جدی تر وارد مقوله کار شوند تا تعهدی که به مردم دادیم محقق شود.
 
وی افزود: اگر اینطور پیش برویم به چیزی که من می خواهم نمی رسیم، پس باید جلسات چند جانبه و جلسات تخصصی گذاشته شود و مصوبات آنها در کارگروه مطرح شود و اگر این مسائل پیگیری نشود وضعیت اشتغال به چیزی که من می خواهم نمی رسد.
 
استاندار گلستان بیان داشت:  بررسی ها نشان می دهد که 90 درصد بررسی ها خوب بوده در استانهای دیگر مکانیسمی وجود ندارد که این بررسی ها را نشان دهد و صحت و سقم آنها را نشان دهد.
 
وی یادآور شد: اشتغال جزو موضوعات حیاتی و در اولویت دولت است و یکی از مصوبات این جلسته این است که تا جلسه بعدی  راجع به هر موضوعی که بحث شد به نتیجه رسیده باشید.
 
قناعت افزود: فرمانداران هم نظارت کامل بر عملکرد دستگاه های شهرستانها داشته باشند و کارگروه اشتغال شهرستانها  خصوصا در چهار ماهه آخر سال فعال تر باشد.
 
وی عنوان کرد:  فرمانداران تعهد اشتغال ندارند بلکه مانند استانداران ناظر و استیضاح کننده اند.
کد مطلب 1194886

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