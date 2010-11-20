به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بهبهانی که در جلسه شورای عالی اقیانوس شناسی کشور سخن می گفت، با اشاره به اینکه راه آهن چابهار-زاهدان-مشهد نجات دهنده شرق ایران است، اظهار داشت: با ایجاد این کریدور بندرعباس به سرخس و تفتان متصل می شود و 3 راه عبور برای خروج از ایران تعریف می شود که موجب پویایی صنعت و کشاورزی و ارسال نفت و گاز به صورت مستقیم می شود.

وی درباره فعالیت شورای عالی اقیانوس شناسی اظهار داشت: این شورا باید قدرتمند شود و هیچ کاری درخصوص اقیانوس خارج از حیطه این شورا انجام نشود.

وزیر راه و ترابری یادآور شد: زمانی که سازمانهای دیگر در امور مربوط به شورایعالی اقیانوس شناسی مداخله می کنند، باید به آنها تذکر داده شود.

صدر رئیس سازمان بنادر و دریانوردی کشور نیز در این جلسه اظهار داشت: متاسفانه در این فاصله طولانی که شورا فعالیتی نداشته است، فعالیتهای دریایی با سردرگمی خاصی روبرو شد و شورای عالی صنایع دریایی نیز تشکیل شد که تداخل هایی با وظایف شورای عالی اقیانوس شناسی داشت.

وی افزود: در این راستا باید تلاش شود تا تمام فعالیتهای دریایی از جمله موسسات آموزشی-تحقیقاتی، عملیاتی، محیط زیست و... باید در شورایعالی اقیانوس شناسی بررسی شود.

صناعی رئیس سازمان هواشناسی کشور که در این جلسه به عنوان نایب رئیس شورای عالی اقیانوس شناسی کشور انتخاب شد، عنوان کرد: خوشحالم که این توفیق به دست آمد که با حمایت دکتر بهبهانی در راستای احیای شورای عالی اقیانوس شناسی کشور حرکتی جدید آغازمی‌ شود و امید داریم نتایج خوب و قابل قبولی دست یابیم.

در این جلسه محمدرضا عطارزاده، محمدعلی کی نژاد و محمدرضابنازاده به عنوان عضو ناظر و مشاورشورای عالی اقیانوس شناسی کشور انتخاب شدند. در پایان جلسه مقرر شد سالانه 4 نشست شورای عالی اقیانوس شناسی تشکیل شود.