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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۰۸

رئیس سازمان جنگلها:

1600 هکتار نهال جنگل در تهران کاشته می شود

1600 هکتار نهال جنگل در تهران کاشته می شود

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از جنگلکاری هزار و 622 هکتار از اراضی تلو، ولنجک و سوهانک در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه که در حاشیه برگزاری همایش سراسری مدیران وزارت جهاد کشاورزی سخن می گفت اظهار داشت: از آغاز فعالیت دولت نهم تا کنون 103 هزار و پنج هکتار از اراضی منابع ملی از متصرفان خلع ید و به بیت المال بازگردانده شده است.

وی بالاترین میزان اراضی خلع ید شده در سالهای اخیر را متعلق به استان اردبیل دانست و خاطرنشان کرد: در این مورد 6 هزار و 569 نفر متخلف دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده اند.
 
علی سلاجقه ارسال گزارشهای مردمی واصله را در این خصوص مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: تا کنون 86 هزار و  945 گزارش مردمی به یگان حفاظت این سازمان ارسال شده و 644 هزار و 305 کیلوگرم زغال قاچاق نیز کشف شده است.
کد مطلب 1194888

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