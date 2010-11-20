1600 هکتار نهال جنگل در تهران کاشته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه که در حاشیه برگزاری همایش سراسری مدیران وزارت جهاد کشاورزی سخن می گفت اظهار داشت: از آغاز فعالیت دولت نهم تا کنون 103 هزار و پنج هکتار از اراضی منابع ملی از متصرفان خلع ید و به بیت المال بازگردانده شده است.

وی بالاترین میزان اراضی خلع ید شده در سالهای اخیر را متعلق به استان اردبیل دانست و خاطرنشان کرد: در این مورد 6 هزار و 569 نفر متخلف دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده اند.



علی سلاجقه ارسال گزارشهای مردمی واصله را در این خصوص مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: تا کنون 86 هزار و 945 گزارش مردمی به یگان حفاظت این سازمان ارسال شده و 644 هزار و 305 کیلوگرم زغال قاچاق نیز کشف شده است.