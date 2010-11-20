رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت 3 پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این رزمایش بزرگ با تاکید بر مولفه های دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران و در راستای ارتقاء توان رزمی شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، انجام تمرین های تاکتیکی، تدابیر عملیاتی پیش بینی شده در طرح های پدافندی و به منظور آمادگی هر چه بیشتر در مقابله با تهدیدهای احتمالی فضای میهن اسلامی به ویژه مراکز جمعیتی، حیاتی، حساس و هسته ای کشور به اجرا درآمد.

رزمایش بزرگ و سراسری "مدافعان آسمان ولایت 3" در گسترده ای به وسعت مرزهای ایران اسلامی با بهره گیری از توان رزمی شبکه فرماندهی و کنترل یکپارچه پدافند هوایی کشور در قالب مرکز عملیات پدافند هوایی، مراکز عملیات منطقه ای، کنترل گزارش ها، پست های فرماندهی منطقه ای اصلی و فرعی، یگان های عملیاتی پدافندی موشکی و توپخانه ای، هواپیماهای شکاری رهگیر و سامانه های شنود الکترونیکی همراه با یگان های پدافند هوایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامل سامانه های موشکی و جنگ افزارهای توپخانه ای و پست های دیده بانی نیروی انتظامی و بسیج، پیش بینی شده در سازمان رزم طرح رزمایش، تحت فرماندهی کنترل و هدایت عملیایت قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) برگزار شد.

در اجرای این رزمایش گسترده علاوه بر بکارگیری سامانه های پیشرفته موشکی و توپخانه ای پدافند هوایی و سامانه های راداری متنوع موجود در شبکه و کنترل یکپارچه پدافند هوایی و انواع هواپیماهای شکاری رهگیر نیروی هوایی ارتش، مولفه های مهم دیگری همچون بکارگیری تاکتیک هاینوین دفاعی، تحرک و جابجایی یگان های واکنش سریع در مقابله با نبردهای ناهمگون و نامتقارن، ایجاد هماهنگی بیشتر بین نیروهای پدافند هوایی ارتش و سپاه در برقراری امنیت و پوشش کامل پدافندی مراکز حیاتی و حساس کشور به ویژه مراکز هسته ای و بکارگیری و ارزیابی عملیاتی و فنی سامانه های پدافند هوایی ساخت و تولید صنایع داخلی برای اولین مرتبه، مورد توجه قرار گرفته است.

این رزمایش در راستای برنامه های عملیات سالیانه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) و ارتقاء توان بازدارندگی برگزار شده است و پیام آن صلح و امنیت برای کشورهای منطقه و جهان است.

رزمایش بزرگ "مدافعان آسمان ولایت 3" در سه مرحله تاکتیکی و طی 5 روز متوالی برگزار شد.