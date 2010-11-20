به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، کامران دانشجو ظهر شنبه در جمع اساتید و دانشگاهیان شهرستان گلپایگان اصفهان، افزود: بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب، فعالیت‌ پژوهشکده‌های زیر نظر دانشگاه‌ها باید کاربردی شود و بر همین اساس اصلی‌ترین اولویت ما، انتقال این پژوهشکده‌ها به استان‌ها و شهرستان‌های دارای امکانات دانشگاهی است.

وی اظهار داشت: در حال سنجش امکانات استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور برای انتقال پژوهشکده‌های علمی هستیم تا به این وسیله قدرت علم در تمامی نقاط کشور به صورت مساوی توزیع شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دانشگاه‌های کنونی از دانشگاه‌های غربی الگوبرداری شده‌ تصریح کرد: نباید از دانشگاهی که از مفاهیم غربی الگوبرداری شده است، انتظار تحویل انسان توحیدی به جامعه داشت.

دانشگاه های کشور باید به دنبال انسان سازی باشند

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه‌های کشور باید به دنبال انسان‌سازی باشند، اضافه کرد: بر اساس مفاهیم اسلامی، انسان کسی است که سرشار از نور خدایی باشد، ویژگی‌های آرمان‌خواهانه داشته باشد و فطرت وی باعث شود که از بسیاری مسائل منکر دوری کند.

دانشجو با اشاره به اینکه کشورهای پیشرفته غربی از علم به عنوان ابزار سلطه بر انسان‌های ضعیف استفاده می‌کنند گفت: استفاده ابزاری کشورهای غربی از علم باعث بروز فجایع انسانی نظیر هیروشیما و فلسطین می‌شود.

وی افزود: مسلمانان معتقد هستند انسان برای سلطه خلق نشده و بر همین اساس دانشگاه اسلامی هیچ‌گاه دستاوردهای خود را برای استفاده در زمینه سلطه بر انسان‌ها عرضه نمی‌کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه علم باید با دین همراه باشد، اظهار داشت: زمانی که دانشگاه محل تربیت انسان‌ها تعریف می‌شود، نمی‌توان تربیت را در کنار تعلیم نادیده گرفت و این موضوع را فراموش کرد.

توسعه و پیشرفت دانشگاهها در صورتی محقق می شود که تربیت در کنار تعلیم باشد

وی تصریح کرد: توسعه و پیشرفت دانشگاه‌ها و جامعه در صورتی امکان‌پذیر است که تربیت در کنار تعلیم مورد توجه قرار گیرد چرا که اگر تربیت در کنار تعلیم قرار نگیرد، باید اعتراف کنیم که راه را به اشتباه طی کرده‌ایم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه سعی داریم در دانشگاه‌ها علم را با دین توامان کنیم، گفت: اگر انسان را درست تعریف نکنیم، دانشگاه ما فضای مناسبی ندارد؛ اکنون الگوی دانشگاه‌های ما دانشگاه‌های غربی هستند که این موضوع با موازین اسلامی و ملی ما منافات دارد.

وی افزود: زمانی که انسان بر مبنای تعاریف غربی در جامعه نهادینه می‌شود، به طور طبیعی دانشگاه نیز بر همین مبنا تعریف مورد تعریف قرار می‌گیرد؛ اما دانشگاه اسلامی موجب می‌شود که دانشجو سیر صعودی را به سوی حق تعالی طی کند.

دانشجو اظهار داشت: در دیدگاه توحیدی انسان نمی‌تواند جنایاتی مانند هیروشیما ر انجام دهد چرا که این دیدگاه علم را سلطه‌ای برای تسلط دیگران محسوب نمی‌کند؛ در دیدگاه توحیدی دانشمند، ملکوتی تحویل جامعه می‌شود.

وی همچنین به دیدگاه‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در ارتباط با دانشگاه اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس فرموده حضرت امام(ره)، دانشگاه کارخانه انسان‌سازی است و انسان هم غیر از آنچه آموزه‌های دینی تعریف می‌کند نیست؛ بر همین اساس، تفکر دانشگاه‌های اسلامی باید به صورت زیربنایی عملی شود.

چیدمان دانشگاه ها باید بر مبنای مفاهیم اسلامی تغییر کند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: چیدمان دانشگاه باید بر مبنای مفاهیم اسلامی تغییر کند و مناسبات اساتید با یکدیگر و چگونگی تدریس و متون نیز باید تغییر یابد.

وی با انتقاد از برخی اساتید و افرادی که فقط متون ترجمه شده غربی را می‌پذیرند، اضافه کرد: برخی از افراد تنها ترجمه متونی که توسط دانشمندان غربی نوشته شده است را می‌پذیرند بر همین اساس باید به سمتی حرکت کنیم که حضرت امام(ره) مسیر آن را تدوین کرده بودند.

دانشجو همچنین با تاکید بر اینکه باید مسائل تربیتی و فرهنگی نیز در دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد، خاطر نشان کرد: با در نظر گرفتن مسائل تربیتی و فرهنگی می‌توان نسبت به ارتقای سطح علمی دانشگاه‌ها امیدوار بود.