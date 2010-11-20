15 هزار و 800 هکتار از اراضی ملی برای توسعه جنگلها اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، قدرت سعادتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه زنجان، طارم و ماهنشان، تنها مناطق استان هستند که هم اکنون در آنجا جنگل وجود دارد افزود: در حال حاضر یک میلیون و 137 هزار هکتار مرتع و بیش از 97 هزار هکتار جنگل در استان وجود دارد.



وی ادامه داد: تاکنون یک میلیون و 100 هکتار از اراضی ملی استان، سند دار شده است که امیدواریم با رفع مشکلات موجود، برای بقیه زمین های باقی مانده نیز بتوانیم سند دریافت کنیم.



سعادتی به خلع ید و رفع تصرف بیش از 9 هزار هکتار از اراضی ملی استان در چهار سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: در همین مدت، از 88 مورد باغ، قلع بنا شد و 334 دستگاه ماشین آلات سنگین نیز توقیف گردید.

مدیرکل امور جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: 56 درصد از اراضی استان، جزو اراضی ملی به شمار می آیند که نیاز به حفاظت دقیق دارند

