نمایش آثار هنرمند گیلانی در نخستین جشنواره فیلمهای ایرانی در لندن

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اعضای هیئت انتخاب فیلمها شامل کامبوزیا پرتوی (فیلمساز)، مجتبی میرطهماسب (مستندساز)، پاتریک تاکر (کارگردان) و زوران ولجکویک (مدیر فیلمبرداری) است.

همچنین در بخش عکس و تصویرسازی که بخش فرعی این جشنواره است، حسین خسروجردی (نقاش) و سیف الله صمدیان (عکاس) آثار رسیده را انتخاب می ‌کنند و آثار منتخب در سال 2011 در نمایشگاهی در لندن در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

این جشنواره داور و برنده ‌ای ندارد و با هدف نمایش، معرفی و بازاریابی آثار فیلمسازانی که در ایران یا درباره ایران فیلم می ‌سازند، برگزار می شود.

موسی علیجانی فیلمساز و هنرمند گیلانی نیز با دو فیلم "پنجره" و "دیگ" در این جشنواره شرکت دارد. فیلم " پنجره" داستان رابطه بین دختری با مادرش است، دختر پیانیست و مادرش مریض است و دخترش درمان وی را از طریق موسیقی و خاطرات خوب گذشته راه مناسب می داند.

همچنین داستان فیلم "دیگ" نیز مربوط به مردی است که تنها زندگی می کند و تلاش می کند در بین چیزهای کثیف به زیبایی برسد.

فیلم پنجره در سال 1385 و فیلم دیگ در سال 1388 تهیه و تولید و تاکنون در جشنواره های داخلی و خارجی موفق به کسب جوایزی نیز شده است.

نخستین جشنواره فیلمهای ایرانی از 28 آبان ماه تا پنجم آذر ماه سال جاری (19 تا 26 نوامبر) در لندن برگزار می ‌شود.