تفکر غربالگرایانه آغاز فروپاشی و زوال هر جریان سیاسی است

حشمت‌الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص اظهارات برخی چهره های اصولگرا مبنی بر لزوم غربالگری اصولگرایان و خالص شدن این جریان گفت: نگاه حاکم بر اصولگرایان نگاه توام با جاذبه است نه دافعه در صورتی غربالگری نگاه مبتنی بر دافعه در اصولگرایان است.

وی افزود : اتفاقاً آغاز فروپاشی و زوال یک جریان حاکمیت تفکر غربالگرایانه است.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: معتقدم اصولگرایی مبتنی بر یک اعتقاد قلبی است و افراد براساس اعتقاداتشان اعلام می‌کنند که چه موضعی دارند.

نماینده اسلام آبادغرب در مجلس گفت: آنان که نگاه غربالگرایانه دارند اصولگرایی را در مقابل فرع گرایی مطرح می‌کنند. در نظامات سیاسی بخش‌گرایی یعنی هر کسی بخشی را بگیرد و آن را اصل قرار دهد اما در اصولگرایی چون تعداد اصول کمتر از فروع است به این معنی است که چند اصل مشترک اساسی مطرح می‌شود و در قالب آن افراد بیشتری جا می‌گیرند.

وی تصریح کرد: وقتی اصول را گسترده بگیریم امکان اینکه افراد بیشتری جذب شوند وجود دارد اما وقتی فرع گرایی مطرح می‌شود آنگاه حالت تفکر بخشی به خود می‌گیرد.

این چهره سیاسی اصولگرا گفت: معتقدم غربالگری نوعی فرع‌گرایی است که با اصولگرایی همخوان نیست بلکه تفکر قالب بر اصولگرایان این است که دنبال جذب حداکثری هستند.

فلاحت پیشه یادآور شد: اختلافات درون اصولگرایان اختلافات اصولی نیست که براساس آن غربالگری صورت گیرد ، این اختلافات، اختلافات مدیریتی است که در قالب نقد سازنده می‌توان آنها را حل کرد.