اجلاس بین المللی ببر فردا در سن پطرزبورگ آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اجلاس تلاش می شود اقدامات مقابله ای برای جلوگیری از شکارغیر قانونی، حمایت از جوامع محلی، راه حلهای مالی پایدار، ایجاد مکانیزم های بین المللی برای هماهنگ کردن فعالیتهای حفظ ببر و مسایل دیگر به مدت پنج روز مطرح شود.

محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز دوشنبه در این اجلاس در زمینه مسایل مربوط به ببر سخنرانی می کند.



این اجلاس با ابتکار دولت روسیه فدراتیو و همکاری سازمان های حمایت کننده همچون بانک جهانی، تسهیلات جهانی محیط زیست، صندوق جهانی حیات وحش، مؤسسه سیمسون وصندوق حفظ ببر مطابق با تقویم مشرق زمین که به عنوان سال ببر نامگذاری شده است، برگزار می شود که سران کشورهای صاحب ببر در آن شرکت می کنند.



بنا بر این گزارش، جمعیت کلی ببرها در جهان از 100 هزار به 3 هزار و 200 کاهش داشته که روند این کاهش همچنان ادامه دارد و زیست گاه‌های ببر در دهه گذشته تا 40 درصد کاهش داشته است. شکار غیر قانونی و درآمد غیر قانونی تجارت ببر و مشتقات آن رو به افزایش بوده و رشد تقاضا برای استفاده از محصولات ببرها در بسیاری از کشورها بسیار هشدار دهنده است.

تمام این مسائل تهدید بسیار جدی برای بقای ببر در حیات وحش است و اگر این روند ادامه یابد ببرهای وحشی برای همیشه ناپدید خواهند شد.



در پایان این اجلاس انتظار می رود اسناد مهمی به عنوان نتیجه این اجلاس شامل برنامه بهبود جهانی وضعیت ببر و بیانیه سران کشورهای حوزه ببر برای در نظر گرفتن اقدامات ضروری در راستای حفظ ببرو اقدامات اعاده ای برای بازگرداندن ببر به طبیعت به امضا برسد.