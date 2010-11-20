حملات موشکی؛ عامل شکاف گسترده در روابط آمریکا و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست امروز شنبه در گزارشی با اشاره به تلاش ایالات متحده برای گسترش عملیات هوایپماهای بدون سرنشین به نقل از چندین مقام ارشد آمریکایی و پاکستانی نوشت: واشنگتن فشارهای جدیدی را علیه پاکستان به منظور توسعه مناطق این کشور برای حملات موشکی سیا اعمال کرده، اما اسلام آباد این درخواست را رد کرده است.

آمریکا از پاکستان خواسته بود تا مناطق اطراف شهر کویته را که پناهگاه طالبان افغانستان است در اختیار سیا قرار دهد. در همین حال مقامات پاکستانی و آمریکایی اعلام کرند که ایالات متحده در پی گسترش مرزها برای انجام حملات موشکی در مناطق قبیله نشین است که در سال جاری مورد 101 حمله قرار گرفتند.

این روزنامه آمریکایی در این گزارش نوشت: پاکستان مخالفت خود را با افزایش حضور سیا در شهر کویته، جایی که سازمان اطلاعات این کشور (ISI) در تلاش برای شناسایی مکان و بازداشت مقامات ارشد طالبان هست، اعلام کرده است.

به نوشته واشنگتن پست، اختلاف پاکستان و آمریکا بر سر عملیات هواپیماهای بدون سرنشین از تنشی عمیق تر میان واشنگتن-اسلام آباد خبر می دهد.

مقامات آمریکایی ابراز نگرانی کردند که شهر کویته نه تنها پناهگاه رهبران طالبان است بلکه پایگاهی برای ارسال پول، استخدام نیروهای جدید و ارسال مواد منفجره به اعضای این گروه در داخل افغانستان است.

واشنگتن پست در گزارشی دیگر نوشت: سازمان سیا ماموریتهای محرمانه نظامی خود در خاک پاکستان را با کمک هواپیماهای بدون سرنشین در مناطق دور از دسترس ارتش آمریکا در افغانستان انجام می دهد.

حملات هواپیماهای بدون سرنشین ارتش آمریکا بیشتر در مرزهای شرقی افغانستان و با ادعای هدف قرار دادن مواضع طالبان در راستای برنامه کشتار این شبه نظامیان انجام می گیرد. هر چند این حملات در ابتدا به صورت موردی و با هدف از بین بردن اعضای شبکه تروریستی القاعده آغاز شد اما طی ماههای اخیر سمت وسوی دیگری یافته و به برنامه ای دائمی تبدیل شده است.

این در حالی است که کشتار غیرنظامیان و اشتباهات مکرر در انجام این حملات علاوه بر به راه انداختن بحثهای فراوان، موجب انتقادهای روزافزون محافل اجتماعی و سیاسی پاکستان شده است.