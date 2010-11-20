کارخانه تولید سیستم دوگانه سوز خودرو به نفت در اردبیل راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مدیرعامل شرکت رسا پیشه آریا APK در مراسم راه اندازی کارخانه، تولید این سیستم را در راستای استفاده بهینه از انرژیهای نو برشمرد و اظهار داشت: این سیستم از هفته آینده آماده نصب برروی خودروهای بنزینی خواهد بود.

فرید اکبرزاده با بیان اینکه در حال حاضر این سیستم به تولید انبوه و صنعتی سازی رسیده است، اضافه کرد: کارخانه تولید سیستم دوگانه سوز خودرو به نفت، قادر است با توجه به قراردادهای منعقد شده روزانه 300 دستگاه تولید و روانه بازار کند.

وی با اشاره به فعال سازی چهار کارگاه نجاری، فلزکاری و الکترونیکی و نیز دو کارخانه بزرگ برای خط تولید افزود: این رقم در صورت نیاز داخل استان به بیش از سه هزار و 500 دستگاه و با ثبت قرارداد در خارج از استان به پنج هزار مورد قابل افزایش می باشد.

مدیرعامل شرکت رسا پیشه آریا APK همچنین با اشاره به ویژگیهای فنی این سیستم بیان کرد: کاهش میزان مصرف سوخت، کاهش میزان آلاینده ها، ایمنی بالا، افزایش طول عمر موتور، مقرون به صرفه بودن، استفاده از مازاد تولید نفت کشور و... از جمله مهمترین ویژگی های این طرح است.

کاهش 50 درصدی سوخت در خودروهای نفتی

وی با بیان اینکه در این طرح میزان سوخت با توجه به نوع خودرو بالغ بر 30 تا 50 درصد کاهش یافته است، ابراز داشت: به عنوان مثال خودروی پراید با 40 لیتر نفت می تواند 800 کیلومتر طی کند که برای هر 100 کیلومتر پنج لیتر سوخت نیاز دارد که این میزان چشمگیر و قابل توجه است.

اکبرزاده با اشاره به کاهش 50 درصدی میزان آلایندگی در این نوع خودروها نسبت به خودروهای بنزینی متذکر شد: با نصب این سیستم در برخی خودروها میزان آلایندگی به بیش از دو سوم نیز کاهش یافته است.

وی کاهش میزان مصرف سوخت و آلاینده ها را در ارتباط با سیستم هوشمند ECU نصب شده بر این خودروها دانست و تاکید کرد: در صورت نصب این سیستم در خودروهای معمولی و بنزین سوز نیز این کاهش را شاهد خواهیم بود.

مدیرعامل کارخانه APK افزایش طول عمر موتور خودرو و اضافه نشدن مخزنی به مخزن موجود سوخت خودرو را از مزیتهای دیگر این موتور طراحی شده عنوان کرد و افزود: هم اکنون روزانه 26 میلیون لیتر نفت سفید در کشور تولید می شود که با مصرف و صادرات 17 میلیون لیتر آن، بیش از 9 میلیون لیتر مازاد بر نیاز به مخازن گاز تزریق می شود.

سهمیه 40 لیتری برای خودروهای نفت سوز

وی استفاده بهینه از این انرژی را مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: بر اساس توافقات صورت گرفته با شرکت ملی فرآورده های نفتی کشور، مقرر شده در گام اول خودروهای دوگانه سوز نفتی، روزانه 40 لیتر نفت با قیمت 165 ریال از این شرکت دریافت کنند.

اکبرزده خاطرنشان کرد: در گام بعدی شرکت نفت کشور موظف خواهد بود براساس مستندات و مدارک بیمه با تبدیل پنج هزار خودرو در هر شهر، یک نازل در جایگاه های سوخت برای این خودروها در نظر بگیرد و پیش بینی می شود با تبدیل بیش از یک میلیون خودرو در سطح کشور برای تامین سوخت آن، کارت سوخت صادر شود.

وی در تشریح مکانیزم فنی این سیستم ابراز داشت: سیستم دوگانه سوز خودروها به نفت سفید و بنزین متشکل از بخش الکترونیک و رباتیکهای کنترلی بوده و در نوع سیستمها ترکیب هوا و سوخت با سیستمهای بنزینتی کاملا متفاوت می باشد.

مدیرعامل شرکت رسا پیشه آریا با بیان اینکه این سیستم در سالهای آینده ارتقا خواهد یافت، اضافه کرد: به منظور ارائه خدمات مطلوب پس از فروس تلاش خواهیم کرد با ارتقا هر سیستم در سالهای آینده، خودروهای استفاده کننده از این سیستم فراخوان و سیستم قبلی به صورت رایگان تعویض شود.

وی میزان اشتغالزایی در این کارخانه را 63 نفر عنوان کرد و تصریح کرد: هم اکنون به استانهای تهران، مازندران، آذربایجان غربی و اردبیل نمایندگی فروش و نصب سیستم دوگانه سوز خودروها به نفت و بنزین اعطا شده و در سایر استانها نیز این روند در حال ثبت قرارداد می باشد.

این سیستم صنعت خودروسازی دنیا را متحول خواهد کرد

اکبر زاده همچنین با تاکید بر اهمیت خودکفایی کشور بویژه در زمینه انرژی با به کارگیری این سیستم بیان داشت: طراحی موتور خودرو نفت سوز در شرایطی که غرب کشورمان را تهدید به تحریم بنزین کرده است، بسیار ارزشمند است و بی شک با فراگیر شدن این اختراع، دیگر نیازی به بنزین وارداتی نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه این سیستم تحول عظیمی در تولید خودورهای دنیا ایجاد خواهد کرد، یادآور شد: خوشحالیم که این سیستم متعلق به کشورمان بوده و می توان با بهره گیری و ارتقا آن به دستاوردهای بزرگی در زمینه صنعت خودرو سازی دنیا دست یافت.

سامانه نفت سوز خودرو توسط منوچهر بی زبان مقدم یکی از مخترعان اردبیلی طراحی شده و چند ماه پیش برای اولین بار بر روی یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 نصب و با موفقیت آزمایش شد.