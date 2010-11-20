علیرضا بهرامی دبیر این نشستها با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: نشست ماه آتی عصر روشن که میبایست پنجشنبه اول ماه آینده (4 آذر) برگزار میشد، به دلیل همزمانی با عید غدیر خم در یکی از روزهای پایانی هفته آینده برگزار میشود.
وی با بیان اینکه "موضوع این نشست شعر است" بر لزوم تنوع و انعطافپذیری در برپایی این نشستها تاکید کرد و افزود: از این پس سعی میکنیم نشستهای "عصر روشن" هم به لحاظ زمانی، هم به لحاظ مکانی و هم از نظر محتوایی با انعطافپذیری بیشتری برپا شود.
دبیر نشستهای مذکور در توضیح این نکته گفت: منظور از انعطاف زمانی این است که اگر لازم باشد و به خاطر مناسبتهایی از این دست (عید غدیر غم) که موجب تعطیلی نشست میشود، سعی میکنیم در فاصله یکماهه میان دو نشست (داستان و شعر) نشستها و میزگردهایی دیگر با موضوعات مرتبط با ادبیات برگزار کنیم و تاریخ نشستها لزوماً مشخص نخواهد بود.
بهرامی همچنین اضافه کرد: قصد داریم در نشستهای آتی به مباحث هنری مرتبط با ادبیات هم بپردازیم و لذا احتمال برگزاری نشستهای "عصر روشن" - با توجه به امکانات محل فعلی برپایی نشستها - در مکانهای دیگر وجود دارد؛ چرا که اگر برای برپایی نشستی نیاز به نمایش فیلمی و عکسی باشد، ما باید در محلی مثل آتلیه یا سالنی بزرگتر که این امکان را به ما میدهد، نشست را برپا کنیم.
وی بر لزوم انعطافپذیری محتوایی این نشستها هم تاکید کرد و گفت: از این جهت و همانطور که تا کنون بوده، سعی میکنیم از یک سو درگیر ژستهای کاذب و از سوی دیگر بیهویتی نشویم و افرادی را دعوت کنیم که جریانهای ادبی مختلف را نمایندگی میکنند.
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