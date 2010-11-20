به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره تئاتر منطقه‌ای زاهدان با حضور 10 نمایش از استان‌های کرمان و کرمان جنوب، خراسان جنوبی و شمالی، آذربایجان شرقی و هرمزگان از 27 آبان تا دوم آذر در شهر زاهدان برگزار می‌شود. در این جشنواره قطب‌الدین صادقی، اصغر همت و محمودرضا رحیمی کار داوری آثار شرکت کننده را بر عهده دارند.



همچنین بهزاد صدیقی عضو انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر هم جلسات نقد و بررسی آثار شرکت کننده را برگزار می‌کند.