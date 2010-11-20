به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره تئاتر منطقهای زاهدان با حضور 10 نمایش از استانهای کرمان و کرمان جنوب، خراسان جنوبی و شمالی، آذربایجان شرقی و هرمزگان از 27 آبان تا دوم آذر در شهر زاهدان برگزار میشود. در این جشنواره قطبالدین صادقی، اصغر همت و محمودرضا رحیمی کار داوری آثار شرکت کننده را بر عهده دارند.
همچنین بهزاد صدیقی عضو انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر هم جلسات نقد و بررسی آثار شرکت کننده را برگزار میکند.
قطبالدین صادقی آثار جشنواره تئاتر منطقهای در زاهدان را مورد ارزیابی قرار میدهد.
به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره تئاتر منطقهای زاهدان با حضور 10 نمایش از استانهای کرمان و کرمان جنوب، خراسان جنوبی و شمالی، آذربایجان شرقی و هرمزگان از 27 آبان تا دوم آذر در شهر زاهدان برگزار میشود. در این جشنواره قطبالدین صادقی، اصغر همت و محمودرضا رحیمی کار داوری آثار شرکت کننده را بر عهده دارند.
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