مجلس رفع مشکلات کشاورزی و شیلات هرمزگان توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، حسین هشامی تختی ظهر شنبه در نشست مشترک با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس که در سالن جلسات منطقه آزاد قشم برگزار شد ضمن اشاره به ظرفیتها و مشکلات موجود در زمینه کشاورزی ، باغداری و شیلات این استان ، خواستار نگاه جدی دولت و مجلس در این زمینه شد.

هاشمی با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور، استاندار هرمزگان، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم، جمعی از اعضاء این کمیسیون و مدیران استان هرمزگان ازکمیسیون کشاورزی مجلس دعوت کرد تا ضمن بازدید از محدوده های زارعی و کشاورزی از نزدیک با مشکلات موجود دراین زمینه آشنا شوند.

تاکید استاندار هرمزگان، موجب اعلام آمادگی کمیسیون کشاورزی مجلس برای رفع مشکلات بخش کشاورزی استان شد.

احمد علی کیخا نماینده مجلس و نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز در این نشست، بیان داشت: منطقه آزاد قشم دارای مزایای فراوانی در زمینه زیست محیطی، جاذبه های طبیعی و گونه های منحصر به فرد است که برای حفظ این مناطق نیازمند برنامه ریزی منسجم هستیم.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی آمادگی این کمیسیون را در خصوص بررسی مسایل و مشکلات مربوط به کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان و همچنین بازنگری در بودجه مختص به این زمینه را اعلام کرد.