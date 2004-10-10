ديدار رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با وزراي اديان و حقوق بشر صربستان

به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري " مهر" به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، محمدي عراقي در ديدار با راسيم ليائيچ وزير حقوق بشر و اقليت هاي صربستان و مونته نگروه گفت: اين سازمان آمادگي آن را دارد كه پل ارتباطي با مراكز مشابه در صربستان باشد.

وي همچنين بر همكاري مشترك در زمينه مسائل ديني و حقوق بشر با وزارت حقوق بشر و اقليتهاي صربستان و مونته نگرو تاكيد كرد.

راسم ليائيچ نيز در اين ملاقات با ابراز خرسندي از حضور هيات بلند پايه ايراني در بلگراد گفت: من به عنوان يك مسلمان هميشه اعلام كرده ام كه بايد روابط كشورم با كشورهاي اسلامي توسعه يابد.

وي فعاليتهاي فرهنگي - هنري جمهوري اسلامي ايران را در بلگراد گسترده عنوان كرد و خواستار توسعه روز افزون آن شد.

براساس اين گزارش، محمدي عراقي همچنين در ديدار با ميلان رادولوويچ وزير اديان صربستان نيز با اشاره به فعاليتهاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در زمينه برگزاري همايش هاي دوره اي گفت وگوي بين اديان گفت: ما مي توانيم چنين همايش هاي مشتركي داشته باشيم.

وي همچنين آمادگي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي را براي همكاري هاي ديني و مذهبي با وزارت اديان صربستان اعلام كرد.