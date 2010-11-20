جدول تطبیقی تغییرات برنامه پنجم در بخش آب

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بررسی پیش نویس قانون برنامه پنجم توسعه، امروز علاوه بر برق، نوبت به آب هم رسید تا زیر ذره بین نمایندگان ملت قرار گیرد و نقشه راه 5 ساله پیش رویش به تصویب رسد.

تاکنون نمایندگان مجلس تاکنون تنها یک ماده از بخش آب لایحه برنامه پنجم را مصوب کردند؛ اما همین یک ماده تکالیف سنگینی را بر دوش وزارت نیرو قرار می دهد.

اگرچه ماده 127 لایحه پیشنهادی قانون برنامه پنجم که از سوی دولت به کمیسیون تلفیق رفته بود، بدون هیچگونه تغییری در این کمیسیون مصوب شد، اما نمایندگان مردم ترجیح دادند تا در کمیسیون تلفیق، برای منابع مالی اجرای این ماده نیز چاره اندیشی کنند.

بر این اساس بند الحاقی در این ماده دولت را موظف کرد تا اعتبارات لازم را در قالب بودجه های سنواتی به منظور تسریع در اجرای طرح های استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده از حقابه کشور از رودخانه های مرزی و منابع مشترک آب، منظور کند.

البته آنچه که در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، تکالیف جدیدی را نیز برای دولت به خصوص وزارت نیرو تعیین کرد.

ماده 127 برنامه پنجم

پیشنهاد دولت به منظور مدیریت جامع (بهم‌پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور: الف - به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشت‌های با تراز منفی، وزارت نیرو نسبت به اجرای پروژه‌های سازه‌ای، غیرسازه‌ای، حفاظتی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی و اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی در این دشت‌ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل (25) درصد بهبود یابد. ب- وزارت جهاد کشاورزی طرح‌های تعادل بخشی نظیرآبخیزداری، آبخوان داری، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح روشهای آبیاری و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب دشت‌های موضوع بند "الف" به نحوی اجرا نماید که اهداف پیش بینی شده تحقق یابد. ج- واردات و صادرات آب با کشورهای منطقه و اجرای طرح‌های مشترک آبی با کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با تائید شورای اقتصاد مجاز است. د- واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر مصارفی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می‌نمایند، موظف به اجرای تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب میباشند. در مورد واحدهای متخلف نسبت به قطع آب آنها اقدام خواهد شد. مصوبه کمیسیون تلفیق به منظور مدیریت جامع( به هم پیوسته)‌ و توسعه پایدار منابع آب در کشور: الف- به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشتهای با تراز منفی، وزارت نیرو نسبت به اجرا پروژه‌های سازه‌ای ، غیرسازه‌ای ، حفاظتی و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی و اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی در این دشتها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد(25%)‌بهبود یابد. ب- وزارت جهادکشاورزی طرحهای تعادل بخشی نظیر آبخیزداری ، آبخوان‌داری، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح روشهای آبیاری و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب دشتهای موضوع بند«الف» به نحوی اجرا نماید که اهداف پیش‌بینی شده تحقق یابد.ج- واردات و صادرات آب به کشورهای منطقه و اجرا طرحهای مشترک آبی با کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با تأیید شورای اقتصاد مجاز است. د- واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می‌نمایند، موظفند تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجراء نمایند. آب مصرفی واحدهای متخلف قطع می‌شود. بندالحاقی- دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتی به‌منظور تسریع در اجرا طرح‌های استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده از حقابه کشور از رودخانه‌های مرزی و منابع مشترک آب منظور نماید. مصوبه صحن علنی مجلس نمایندگان در صحن علنی، با تصویب تکالیف دولت در زمینه توسعه پایدار منابع آبی در کشور، دولت را مکلف کردند که به منظور مدیریت جامع و توسعه پایدار منابع آبی در کشور در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفرهای آب زیرزمینی در تمامی دشتهای کشور، وزارت نیرو نسبت به اجرای پروژه های سازه ای و غیر سازه ای در سطح تمام دشت های کشور با اولویت دشتهای ممنوعه آبی کشور اقدام کند. همچنین وزارت نیرو موظف شد اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب المنفعه نمودن برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی در چارچوب قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه، نسبت به ایجاد کنتورهای حجمی بر روی تمامی چاه های محفوره دارای پروانه با هزینه مالکان آن، اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی و اجرای نظام مدیریتی آب کشور بر اساس سه سطح ملی، حوضه های آبریز و استانی به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، طراز منفی سفره های آب زیرزمینی در این دشت ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل 25 درصد (12.5 درصد از محل کنترل آبهای سطحی و 12.5 درصد از طریق آبخیزداری و آبخان داری) با مشارکت جهاد کشاورزی بهبود دهد. همچنین مقرر شد استقرار نظام بهره برداری مناسب دشتهای موضوع این بند به نحوی اجرا شود که اهداف پیش بینی شده تحقق یابد. نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که وزارت جهاد کشاورزی، طرح های تعادل بخشی نظیر آبخیزداری، آبخان داری، احیای قنوات، بهبود و اصلاح روش های آبیاری و استقرار نظام بهره برداری مناسب دشت های موضوع بند الف به نحوی اجرا نماید که اهداف پیش بینی شده تحقق یابد. بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس واردات و صادرات آب به کشورهای منطقه و اجرای طرح های مشترک آبی با کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با تایید شورای اقتصاد مجاز است. بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس مقرر شد واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می نمایند، موظفند تاسیسات جمع آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجرا نمایند. بر این اساس واحدهای مختلف جریمه می شوند. همچنین دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتی به منظور تسریع در اجرای طرح های استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده از حقابه کشور از رودخانه های مرزی و منابع مشترک آب منظور نماید. البته نمایندگان با این استدلال که درست به نظر نمی رسد که کسانی که پسماند آب واحدهای آنان آلاینده است مجبور شوند که جریمه سنگین قطع آب مصرفی را بپردازند، تشخیص دادند که این جریمه سنخیتی با تخلف انجام شده ندارد، بنابراین بهتر است کلمه قطع با جریمه جایگزین شود به این معنا که واحدهای متخلف تنها جریمه شوند و آب مصرفی آنها قطع نشود. همچنین در ادامه بررسی این ماده چند بند الحاقی دیگر از سوی نمایندگان مطرح شد که با مخالفت دولت و کمیسیون روبرو شد و مجلس نیز در رای نهایی به این پیشنهادات بندهای الحاقی رای نداد.

به گزارش مهر، ادامه بررسی بندهای دیگر این بخش در مراحل دیگری صورت می گیرد.