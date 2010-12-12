دوستی های فضای مجازی بر مبنای شخصیت غیر واقعی شکل می گیرد

ناصر قاسم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بخش قابل توجه ای از کاربران فضاهای مجازی همچون چت روم ها برای عقده گشایی های روانی خود اقدام به ارتباط گیری می کنند و صحنه های شدید عاطفی و احساسی و حتی جنسی از خود بروز می دهند.

پیش از این رئیس پلیس مبارزه با جرائم رایانه ای از افزایش پرونده های ناشی از اغفال دختران و زنان از طریق فضاهای مجازی خبر داده و گفته بود: بیش از یک درصد از پرونده های مربوط به جرائم رایانه ای مربوط به این موضوع است.

دبیر انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه با بیان اینکه برقراری ارتباط در فضای مجازی بر یک پایه یکسان و مشترک نیست گفت: همچنین برخی در این فضا سعی می کنند شخصیت قدیس، پاک و بدون نقصی را از خود ارائه دهند که ممکن است برعکس شخصیت واقعی آنها باشد که در هر دو صورت این فضا خطرناک و غیر قابل اعتماد است.

به گفته این آسیب شناس مسائل اجتماعی، استفاده از فضاهای چت روم در بین جوانان ایرانی، عربستانی، پاکستانی و هندی در بین کشورهای آسیایی بیش از سایر کشورها است.

قاسم زاده ادامه داد: متاسفانه عده ای از جوانان از این فضا برای آشنایی قبل از ازدواج استفاده می کنند که ما اصلا آن را به دلایلی که در بالا گفتم پیشنهاد نمی کنیم چرا که آشنایی های برای ازدواج باید در فضای رو در رو، مستقیم و بدون واسطه صورت گیرد تا دو طرف به درستی یکدیگر را ببینند، رفتارهای یکدیگر را بررسی و حتی چهره، خانواده و عملکرد یکدیگر را ارزیابی کرده و بعد تصمیم گیری کنند.

دبیر انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه با تاکید بر اینکه نمی توان با فیلتر کردن یا بستن چت روم ها از ارتباط گیری افراد ممانعت کرد گفت: تنها راه حل کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از چنین فضاهایی که در برخی از موارد حتی منجر به تجاوز عنفی و قتل هم می شود این است که جوانان را نسبت به این فضا و آسیبهای آن آشنا و این موارد را مدام به آنها گوشزد کنیم.