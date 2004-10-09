وحدت سياسي و حفظ كارآمدي در قواي سه‌ گانه، ايراني آباد و قدرتمند مي سازد

به گزارش خبرگزاري مهر، سردارسرلشكر پاسدار سيديحيي صفوي طي سخناني در جمع بسيجيان حاضر در رزمايش بقيه ‌الله خيرلكم در منطقه‌ عمومي خرامه از استان فارس، با پرداختن به برنامه ‌هاي چهارم و پنجم توسعه‌ كشور افزود: با ايجاد وحدت سياسي و حفظ كارآمدي در قواي سه‌ گانه، نظاره ‌گر و شاهد ايراني آباد، مستقل و قدرتمند در سايه‌ تحقق عدالت اجتماعي خواهيم بود.



وي با اشاره به وضعيت كشورمان در منطقه خاورميانه گفت: كشور ما اكنون با جهاني روبه ‌روست كه دائم در حال تحول است و سرعت اين تغييرات را مي‌ توان بيش از هر زمان و مكاني در منطقه خاورميانه مشاهده كرد.



وي در ادامه روند تحولات در جهان اسلام را نشانگر پديدار شدن پديده‌ سياسي اسلام با ويژگي ضد آمريكايي و ضد صهيونيستي بودن برشمرد و اظهار داشت: نشانه‌ عيني اين تحول مثبت و رو به رشد در جهان اسلام را مي‌ توان در كشور ايران ديد كه چگونه آموزه‌ هاي ديني و اسلامي در بين مردم ايران اسلامي، بسيجيان و نيروهاي مسلح در 8 سال دفاع مقدس به عنوان الگوي بسياري از كشورهاي اسلامي مطرح شده است.



عضو شوراي امنيت ملي با اشاره به حمله‌ نظامي آمريكا به عراق تصريح كرد: آمريكا با هزينه چندين ميليارد دلاري هنوز هم در باتلاق عراق گرفتار است و عدم اثبات وجود سلاح‌ هاي كشتار جمعي در عراق نيز باعث ايجاد اختلاف ميان مقامات ارشد آمريكا گشته است به طوري كه در مناظره‌ بوش و كري هم بي ‌اساس بودن حمله نظامي آمريكا به عراق به صراحت اذعان شده است.



فرمانده كل سپاه تقويت بنيه‌ دفاعي براي مقابله با تهديدات خارجي را از مهم ‌ترين برنامه ‌هاي سپاه دانست و افزود: تشكيل گردان‌ هاي ويژه‌ هر استان با هدف حرفه‌ يي نمودن آموزش بسيجيان، سازماندهي موثر براي عمليات امداد و نجات در حوادث غيرمترقبه، ارتقا بينش ديني، بالا بردن بصيريت فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تقويت و گسترش بسيج خواهران از جمله برنامه‌ هاي مهم سپاه به شمار مي‌ آيد.



سردار صفوي در پايان به انتظارات از بسيج پرداخت و اظهار داشت: بسيجيان با همت و تلاش جدي در ترويج و توسعه فرهنگ بسيجي ‌بايد تفكر و انديشه‌ بسيجي را در جهت تحكيم ارزش ‌هاي انقلاب و دفاع مقدس در سطح جهان الهام ‌بخش نمايند.

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