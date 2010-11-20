به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر چهلمین دوره جشنواره بین المللی روتردام هلند که اوائل زمستان برگزار می‌شود با نمایش فیلمی مستند از فرازهای 39 دوره گذشته به کارگردانی فرانک شفر افتتاح می‌شود.



علاوه بر این بخش‌های جنبی متنوعی برای مخاطبان امسال در نظر گرفته شده است.امسال طیف وسیعی از فیلم‌های داستانی ، مستند ، کوتاه و انیمیشن پذیرای تماشاگران سینما از سن چهار سال به بالا خواهند بود.



ضمن انکه یک بخش جنبی به طور اختصاصی برگزیده‌ای از آثار به نمایش در آمده در سی و نه دوره قبلی را روی پرده می‌ رود.



چهلمین دوره جشنواره بین المللی فیلم روتردام از 26 ژانویه تا 6 فوریه سال 2011 ( 6 تا 17 بهمن) در هلند برگزار می شود.

