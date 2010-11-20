توسعه یکسان گمرکات استان بوشهر در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ابوالفضل اکبرپور بعد از ظهر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان بوشهر افزود: نگاه مدیریتی گمرک استان بوشهر تنها نگاه یک بعدی به گمرک بوشهر نیست بلکه به دنبال توسعه همه گمرکات استان در زمینه های مختلف هستیم.

وی اظهار داشت: هم اکنون ظرفیت ها و پتانسیلی که در گمرک گناوه و دیلم وجود دارد توانایی رقابت با گمرک بوشهر را دارند که در آینده ای نزدیک سعی بر فعال سازی ظرفتهای گمرکات آنها خواهیم کرد.

ناظر گمرکات استان بوشهر و مدیرکل گمرک بوشهر گفت: البته ایجاد زمینه یکسان سازی گمرکات استان نیازمند همکاری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در زمینه اسکله های تجاری است که خوشبختانه این تعامل بین گمرک و اداره کل بنادر و دریانوردی وجود دارد تا بنادر و گمرکاتی به عظمت تاریخی استان بوشهر داشته باشیم.

اکبرپور به ارتقای سلامت اداری و استفاده بهینه از کلیه همکاران گمرکی در سطح گمرکات استان اشاره کرد و اظهار داشت: با جابجایی پرسنل گمرک به عنوان مرزبانان اقتصادی امیدواریم بتوانیم از ظرفیتها و قابلیتهاب کلیه همکاران جهت خدمت در سطح گمرکات استان به نحو احسن استفاده کنیم.

وی به عملکرد گمرکات استان بوشهر طی 7 ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: طی هفت ماه سال جاری 509 میلیارد و 112 میلیون تومان درآمد در گمرکات استان بوشهر کسب شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 118 درصد افزایش داشته است.

اکبرپور افزود: در این مدت 7 میلیون و 933 هزار تن کالا به ارزش 4 میلیارد و 85 میلیون دلار از طریق گمرکات و دفاتر استان به خارج از کشور صادر شده است.

وی اضافه کرد: در مدت یاد شده 7 هزار و 438 تن کالای کشاورزی، 615 هزار و 573 تن کالای صنعتی، 20 هزار و 639 تن کالای بخش معدن و 169 هزار و 83 تن صنایع دستی از طریق گمرک بوشهر به خارج از کشور صادر شده است.

اکبرپور یادآور شد: ستاد نظارت بر گمرکات استان بوشهر در صادرات مواد غیرنفتی به انضمام میعانات گازی رتبه اول را در بین 165 گمرک کشور به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: همچنین تا پایان مهرماه امسال 942 هزار و 939 تن کالا به ارزش یک میلیارد و 396 میلیون دلار از طریق گمرکات استان بوشهر وارد کشور شده است.