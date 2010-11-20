ایران شریک قابل اعتماد زیمبابوه است / همکاری در تراکتورسازی و منسوجات

به گزارش خبرنگار مهر، " ممبی گه گو وه " وزیر امور خارجه زیمبابوه که به تهران سفر کرده است ظهر امروز شنبه بعد از ملاقات با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک مطبوعاتی با وی شرکت کرد که در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با زمینه های و حوزه های موجود در زیبمابوه برای حضور شرکت های و سرمایه گذاران ایرانی تصریح کرد: زیمبابوه منابع بسیار غنی دارد اما متاسفانه ظرفیت ما در بهره برداری از این منابع محدود است که ایران می تواند در این زمینه کمک کند.

وی خاطر نشان کرد: در 10 سال گذشته به خاطر اینکه دولت زیبمابوه زمین هایی که از سوی استعمارگران مصادره شده بود را پس گرفت و به صاحبان اصلی آن برگرداند از سوی انگلیس تحت تحریم قرار گرفت و این تحریم زیان های فراوانی به اقتصاد زیمبابوه وارد کرده است.

گو وه تصریح کرد: همکاری ما با ایران برای ما شرایط و فرصتی ایجاد می کند تا در بهره برداری از منابعمان بهره ببریم و شرکت های ایرانی هم اکنون همکاری های خود را شروع کرده اند.

وی به مونتاژ تراکتور ایرانی در زیمبابوه اشاره کرد و گفت: در حوزه کشاورزی پروژه مشترک مونتاژ تراکتور بسیار خوب پیش می رود و در حوزه منسوجات نیز همکاری داریم و در حوزه های دیگری نیز همکاری ها می تواند گسترش پیدا کند که معدن گردشگری و توسعه زیرساخت ها از جمله این حوزه هاست.

وزیر خارجه زیمبابوه ادامه داد: در یک حوزه دیگر هم ما به دنبال این هستیم که از توانایی ایران استفاده کنیم و آن انتقال تکنولوژی است چرا که ایران پیشرفت زیادی در این مسیر داشته است و زیمبابوه به عنوان کشوری تحت تحریم به ایران به عنوان شریک قابل اعتماد در تجارت نگاه می کند.

گو وه در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص همکاری های اقتصادی ایران و زیمبابوه گفت: علاقه مندیم شرکت های بیشتری برای حضور در زیمبابوه تشویق کنیم و سعی می کنیم شرایط لازم را برای گسترش تجارت با ایران فراهم کنیم.