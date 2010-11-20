بیمه ها از پرداخت تعرفه توافقی با بیمارستانها خودداری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا اولیایی منش افزود: این وزارتخانه به دلیل تاخیر همیشگی 6 ماهه سازمانهای بیمه در پرداخت مطالبات مراکز درمانی هر ماه 200 میلیارد و در مجموع هزار میلیارد تومان از این سازمانها طلبکار است.

وی گفت: طبق قانون سازمانهای بیمه‌ گر موظف هستند بلافاصله پس از دریافت مدارک از مراکز درمانی 60 درصد و در ظرف مدت 2 تا 3 ماه کل مطالبات این مراکز را بپردازند.

اولیایی منش ادامه داد: ولی این سازمانها معمولا بین 5 تا 9 ماه در پرداخت مطالبات تاخیر دارند که عمده این تاخیرها 5 تا 6 ماهه است.

وی با اشاره به اینکه در بخش بستری، مراکز درمانی به صورت گلوبال ماهیانه 200 میلیارد تومان از سازمانهای بیمه‌گر طلبکار می‌شوند، بیان داشت: با توجه به تاخیر حداقل 5 ماهه همیشگی این سازمانها در پرداخت مطالبات همواره این مطالبات به هزار میلیارد تومان می‌رسد.

اولیایی منش اضافه کرد: اگر در بین قوانین مختلف ناظر به مسایل بیمه فقط قانون پرداخت 60 درصدی مطالبات مراکز درمانی توسط سازمان‌های بیمه‌گر بلافاصله پس از دریافت مدارک انجام شود، هیچ مشکلی در زمینه بدهکاری این سازمان‌ها به بیمارستان‌ها رخ نمی‌دهد.

مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت در خصوص روند تاخیری تصویب تعرفه‌ ها و اختلال آن در بحث مطالبات بیمارستانی گفت: با توجه به روند تصویب بودجه و تعیین سرانه درمان که همیشه 5 ماه از زمان ابتدای سال را به خود اختصاص می‌دهد تعرفه‌ ها معمولا اواخر تیر و اوایل مرداد هر سال مشخص و ابلاغ می‌شود و بیمارستانها در طی این مدت سردرگم می‌مانند که با چه قیمتی مطالبات خود را به بیمه‌ها اعلام کنند.

وی افزود: بنابراین هرساله با یک تفاهم گلوبال بین خود و بیمه‌ها به یک قیمت می‌رسیم و مطالبات بر اساس آن اعلام می‌شود که متاسفانه همین قیمت توافقی هم تا پایان سال پرداخت نمی‌شود.

اولیایی منش در ادامه اظهار داشت: به عنوان مثال امسال تعرفه ‌ها را با توافق بیمه‌ها 11 درصد در نظر گرفتیم در حالی که طبق قانون باید 15 درصد افزایش می‌دادیم ولی همین درصد افزایش هم هنوز از سوی بیمه‌ها پرداخت نشده است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد با اجرای بند 42 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تجمیع بیمه‌ ها در سازمان بیمه سلامت که به تازگی از تصویب مجلس گذشت، این مشکلات برطرف شود.