خودروهای غیراستاندارد گازسوز همچنان در بی توجهی می سوزند!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در حالی به راحتی خودروهای غیر استاندارد گاز سوز هر روز شاهد حادثه ای ناگوار است که هنوز برای این معضل چاره اندیشی نشده و حتی جریمه ای نیز برای این خودروهای مرگ نیز در نظر گرفته نشده است.

این بار در تکرار حوادث گذشته روز جمعه شهرستان دورود شاهد انفجار یکی از این خودروها بود تا این بار نیز یک نفر بر اثری بی توجهی راهی بیمارستان شود.

بدنبال پیگیری خبرنگار مهر در این رابطه مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی استان لرستان شرح حادثه رخ داده در شهرستان دورود را اینگونه عنوان کرد: ماموران کلانتری 13 شهرستان دورود در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر انفجار یک دستگاه خودرو به محل اعزام شدن که با حضور ماموران در محل مشخص شد که یک دستگاه خودرو پژو گاز سوز که به صورت دست ساز و توسط کپسول گاز تغییر سوخت داده است دچار انفجار و آتش سوزی شده است.

بنابر این گزارش راننده خودرو در حالیکه مشغول جابجایی کپسول گاز خودرو بوده گرفتار حریق و از نواحی سر، صورت و دستها دچار سوختگی شده است.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که پرونده انفجار در خودورهای گاز سوز غیراستاندارد در شهرستانهای مختلف استان حتی تلفات جانی هم داشته ولی هنوز چاره ای جدی برای این موضوع اندیشیده نشده به طوریکه در برخی شهرستانهای لرستان از جمله مرکز استان در مبادی ورودی و خروجی شهر می توان وانتهایی را دید که به صورت سیار با استفاده از کپسولهای گاز خانگی اقدام به سوخت رسانی به این خودروهای گاز سوز غیراستاندارد می کنند.

این در حالیست که با توجه به ارزان بودن این نوع سوخت علاقمندان به استفاده از این کپسولهای گاز خانگی روز به روز در حال افزایش است که این امر زنگ خطری جدی در این زمینه محسوب می شود.

از سوی دیگر برخی از خودروها به طور مستمر در مسیر شهری در حال جابه جایی مسافر هستند که این موضوع نگرانی مردم را نیز در پی داشته است.

یکی از مواردی که انتظار می رود مسئولان به آن توجه کنند برخورد با دارندگان خودروهای گاز سوز غیراستاندارد است.

برخی از شهروندان خرم آبادی در این رابطه در گفتگو با مهر با اشاره به وضعیت رو به افزایش خودروهای گاز سوز غیراستاندارد، عنوان کردند: هنگام سوار شدن به این خودروها بوی شدید گاز استشمام می شود که این موضوع نگرانی عمومی را در پی داشته است.

این در حالیست که رئیس پلیس راهنمایی رانندگی استان لرستان معتقد است که در این زمینه خلاءهای قانونی برای برخورد با صاحبان این خودروهای غیراستاندارد وجود دارد.

سرهنگ پرویز حسینی پیش از این در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفته بود: در حال حاضر پلیس دارای 171 بند قانونی جریمه است در صورتیکه برای برخورد با خودروهای غیراستاندارد گاز سوز هیچ بند جریمه ای وجود ندارد.

وی جریمه این خودروها را در گرو وجود قانونی برای برخورد دانست و افزود: همچنین در زمینه مجوزهای قانونی توقیف خودروها نیز هیچ بند قانونی برای خودروهای گازسوز غیراستاندارد در نظر گرفته نشده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان با تاکید بر اینکه پلیس برای جریمه و توقیف این خودروها که جان مردم را تهدید می کنند هیچ محل قانونی ندارد، عنوان کرد: برخورد با این افراد نیازمند مصوبه مجلس و یا آئین نامه از سوی دولت است.

به گزارش مهر، مطابق آمار در هر ماه چندین مورد آتش سوزی و انفجار در خودروهای گاز سوز غیر استاندارد در این استان گزارش می شود که این امر ضرورت چاره اندیشی جدی در این زمینه را روشن می کند.

اما آنچه در این میان موجب نگرانی است نصب غیر استاندارد و غیر اصولی تجهیزات دوگانه سوز در برخی خودروهاست به طوریکه در طول سالهای اخیر به دلیل بالا بودن نسبی انرژی حرارتی گاز "ال پی جی" برخی افراد به نصب غیر اصولی تجهیزات این گاز بر روی خودروهای خود روی آورده اند.

گاز مایع که به صورت مخفف "ال پی جی" نامیده می شود به طور عمده از دو ترکیب هیدروکربنی پروپان و بوتان تشکیل شده است. این گاز فاقد رنگ، بو و مزه است و در صورتی که حجم زیادی از آن استشمام شود، باعث بیهوشی می شود.

به هر حال این "بمب های متحرک" تاکنون در مکان های مختلف از پارکینگ آپارتمانهای مسکونی گرفته تا جلوی مدارس، پمپ گاز و خیابانهای شهر دچار حریق و انفجار شده اند ولی هنوز هیچکدام از مسئولان صدای این انفجارها و قربانیان آن را نشنیده اند و این روند در بی توجهی عمومی روز به روز در حال افزایش است.