اجرای برنامه های هفته ولایت در شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله رمضانی درباره برنامه های هفته ولایت که به مناسبت عید قربان تا عید غدیر در سطح مناطق 22 گانه پایتخت برگزار می شود، اظهار داشت: به مناسبت هفته ولایت معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران با همکاری شهرداران مناطق 22 گانه، موسسه همشهری، سازمان های زیباسازی، تاکسیرانی، ورزش و فرهنگی هنری شهرداری تهران و همچنین مرکز مقاومت بسیج شهرداری اقدام به اجرای برنامه های متنوع فرهنگی کرده است.

وی درباره این برنامه ها عنوان کرد: از جمله برنامه های در نظر گرفته شده می توان به برنامه هایی نظیر برنامه شور علوی که برپایی نمایشگاه فرهنگی در مراکز فرهنگی مناطق 22 گانه سطح شهراست و برنامه جام غدیر که برگزاری مسابقات ورزش در رشته های فوتبال، فوتسال و والیبال در سطح مناطق مختلف شهر بوده، اشاره کرد.

رمضانی به برنامه آزمون سراسری خطبه غدیر اشاره کرد و اظهار داشت: بیش از هزار نفر از شهروندان در این آزمون شرکت کردند که از برندگان در روز عید سعید غدیر تقدیر می شود.

وی همچنین به برگزاری برنامه هایی از قبیل جرعه ای از جام غدیر که برپایی ایستگاههای صلواتی و فرهنگی در سطح نواحی مختلف سطح شهر بوده، برنامه جشن های دانش آموزی در سطح مدارس، برنامه زوج های آسمانی و دادن هدیه به سه زوج در تالارهای مناطق مختلف شهر و برگزاری جشن ایمان و ولایت در مناطق با حضور شهرداران مناطق در روز عید غدیر اشاره کرد.

مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران دیگر برنامه های هفته ولایت را برنامه شجره طیبه که تجلیل از سادات محلات شهر تهران است واجرای هزار و 100 جشن ویژه سادات در مساجد سطح شهر، عنوان کرد و گفت: علاوه بر برنامه های یاد شده به مناسبت هفته ولایت تاکنون چراغانی و آذین بندی میادین مهم شهر نیز صورت گرفته و همچنین فضاسازی سیمای بصری سطح شهر با محوریت طرح های مصوب زیباسازی و استفاده از آموزه های دینی تحت عنوان برنامه نگارخانه خیابانی نیز در حال انجام است.