واحد بین المللی دانشگاه لفکه در قشم راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، سید محمدرضا موسوی ظهر شنبه در نشست با نمایندگان دانشگاه اروپایی LEFKE در منطقه آزاد قشم گفت: با راه اندازی واحد بین المللی این دانشگاه معتبر اروپایی، دوره های لیسانس به صورت دو سال در منطقه آزاد قشم و دو سال در کشور قبرس برگزار می شود.

وی افزود: این دانشگاه اروپایی مورد تایید وزارت علوم است و اجرای دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در برنامه های آینده این دانشگاه در منطقه آزاد قشم قرار دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: با همکاری دانشگاه اروپایی LEFKE در نظر داریم رشته های تحصیلی منحصر به فرد را ایجاد و دانشجویان با سطح بالای علمی وآموزشی دراین دوره ها به تحصیل بپردازند.

موسوی تصریح کرد: ایجاد رشته های معماری داخلی، مهندسی مخابرات، ارتباطات رادیو و تلویزیون، روزنامه نگاری، برنامه نویسی کامپیوتر، مدیریت روابط عمومی و مدیریت توریسم در دستور کار قرار دارد که پس از تاییدات نهایی سازمان منطقه آزاد قشم و دانشگاه اروپایی LEFKE رشته های مورد نظر تعیین و جذب دانشجو صورت می گیرد.

وی با اشاره به راه اندازی دانشکده های تخصصی با همکاری دانشگاه اروپایی LEFKE در منطقه آزاد قشم گفت: برای نخستین بار در کشور دانشکده گردشگری راه اندازی و رشته های توریسم و مدیریت توریسم در منطقه آزاد قشم راه اندازی می شود.

در ادامه نشست بهنام رهنما نماینده دانشگاه اروپایی LEFKE و مدیر دانشکده مخابرات این دانشگاه گفت: منطقه آزاد قشم بهترین مکان برای توسعه فعالیتهای آموزشی است و ما درصدد توسعه همکاریهای علمی، آموزشی و پژوهشی در این منطقه هستیم.

وی ادامه داد: از نظر مدیران ارشد دانشگاه اروپایی LEFKE، منطقه آزاد قشم ظرفیت بالایی برای جذب دانشجو دارد و تمام دوره های آموزشی در این منطقه با رعایت استانداردهای بین المللی و به زبان انگلیسی است.

رهنما تصریح کرد: مدارک نهایی لیسانس دانشجویان از طریق دانشگاه اروپایی LEFKE صادر می شود که مورد تایید وزارت علوم ایران، دانشگاههای معتبر جهانی است و تائیدیه سازمان جهانی گردشگری WTO در رشته های گردشگری دریافت می شود.

وی اظهار داشت: دانشگاه اروپایی LEFKE از معتبرترین دانشگاههای اروپایی است که در رشته های مختلف مهندسی، علوم انسانی دارای درجه علمی بالا در دنیاست.

در این نشست مقرر شد کارگروه ویژه ای تشکیل تانسبت به برنامه ریزی و جذب دانشجو، رشته های تحصیلی و زمانبندی تحصیلی تصمیم گیری و اجرایی شود.